莫成「霾裡看鴨」！環團籲高市鋼鐵業加嚴管制別再卡關

地球公民基金會今天指出，高雄黃色小鴨自1月27日開展後的10天間，高雄的空品狀況不佳，10天中就有8天空氣品質指標AQI達橘色提醒，甚至部分時段的部分測站達到紅色警示，呼籲高市府相關降載減排管制資訊應更透明，讓全民共同監督，高雄市鋼鐵業加嚴管制別再卡關，別讓空汙壞了觀光效益，變成「霾裡看鴨」。

高雄市環保局長張瑞琿表示，近期將再次召開研商會，以謹慎積極的態度訂定鋼鐵業加嚴標準。

地球公民基金會執行長王敏玲表示，依高雄市環境保護局及環境部大氣司的資料，黃色小鴨展出這10天中，就有8天,AQI達橘色提醒、甚至紅色警示，以左營站為例，周日上午10點pm2.5小時值曾經高達72微克／立方公尺。環保局對應空汙有實施管制措施，包括通知大型工廠如中鋼等大型工廠提前啟動應變、減少汙染排放等，但卻未公開到底降載多少？難以檢驗具體落實汙染的減少。呼籲相關管制資訊應該更為透明，讓全民共同監督。

環境部去年底公布2023年空氣品質監測結果，說明近8年各汙染物濃度呈現下降趨勢，紅害站日數下降，但PM2.5及臭氧的年平均濃度都較前一年度提升。王敏玲說，環境部日前發布的「第二期空氣汙染防制方案」，將作為各縣市政府後續規畫2024年到2027年管制空氣汙染政策的依據，但目標訂定過於保守，環境部也應儘速修正空氣品質標準，加嚴空品標準。

鋼鐵業在高雄空氣汙染及碳排量驚人，中鋼直接加間接年排放量近2000萬公噸CO2e，全國排名第二、僅次於台中發電廠。王敏玲說，環保局統計高雄市鋼鐵業空氣汙染物排放標準一旦通過，加嚴標準帶來每年減污效益約1379公噸的空氣汙染物，包括粒狀物、氮氧化物及硫氧化物，不過這幾年歷經5次研商公聽會，仍無法完成修法，導致現行的排放標準遲遲未能加嚴。

高雄市環保局空噪科表示，依環境部監測數據顯示112年空氣品質良率達88.9%，連續4年突破八成；PM2.5年均值為16.8μg/m3，兩項數據均持續改善，顯示高雄市近期推動的空汙管制及淨零減碳措施有初步成效。

環保局推動多項空品改善措施，擴大行業汙染查核，推動減煤措施，推動前30大工廠汰舊換新、製程改善等。