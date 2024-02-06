快訊

哽咽還原遭施暴經過！陳沂曝男子喊了這句話 「從頭到尾就是針對我本人而來」

有內鬼！超商大夜店員用這招 爽領26支iPhone、三星手機包裹

足球／香港前特首千金痛批「無恥」梅西親自說明未出賽爭議

聽新聞
test
0:00 / 0:00

莫成「霾裡看鴨」！環團籲高市鋼鐵業加嚴管制別再卡關

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
地球公民基金會呼籲改善高雄空汙，以免「霾裏看鴨」。圖／地球公民基金會提供
地球公民基金會呼籲改善高雄空汙，以免「霾裏看鴨」。圖／地球公民基金會提供

地球公民基金會今天指出，高雄黃色小鴨自1月27日開展後的10天間，高雄的空品狀況不佳，10天中就有8天空氣品質指標AQI達橘色提醒，甚至部分時段的部分測站達到紅色警示，呼籲高市府相關降載減排管制資訊應更透明，讓全民共同監督，高雄市鋼鐵業加嚴管制別再卡關，別讓空汙壞了觀光效益，變成「霾裡看鴨」。

高雄市環保局長張瑞琿表示，近期將再次召開研商會，以謹慎積極的態度訂定鋼鐵業加嚴標準。

地球公民基金會執行長王敏玲表示，依高雄市環境保護局及環境部大氣司的資料，黃色小鴨展出這10天中，就有8天,AQI達橘色提醒、甚至紅色警示，以左營站為例，周日上午10點pm2.5小時值曾經高達72微克／立方公尺。環保局對應空汙有實施管制措施，包括通知大型工廠如中鋼等大型工廠提前啟動應變、減少汙染排放等，但卻未公開到底降載多少？難以檢驗具體落實汙染的減少。呼籲相關管制資訊應該更為透明，讓全民共同監督。

環境部去年底公布2023年空氣品質監測結果，說明近8年各汙染物濃度呈現下降趨勢，紅害站日數下降，但PM2.5及臭氧的年平均濃度都較前一年度提升。王敏玲說，環境部日前發布的「第二期空氣汙染防制方案」，將作為各縣市政府後續規畫2024年到2027年管制空氣汙染政策的依據，但目標訂定過於保守，環境部也應儘速修正空氣品質標準，加嚴空品標準。

鋼鐵業在高雄空氣汙染及碳排量驚人，中鋼直接加間接年排放量近2000萬公噸CO2e，全國排名第二、僅次於台中發電廠。王敏玲說，環保局統計高雄市鋼鐵業空氣汙染物排放標準一旦通過，加嚴標準帶來每年減污效益約1379公噸的空氣汙染物，包括粒狀物、氮氧化物及硫氧化物，不過這幾年歷經5次研商公聽會，仍無法完成修法，導致現行的排放標準遲遲未能加嚴。

高雄市環保局空噪科表示，依環境部監測數據顯示112年空氣品質良率達88.9%，連續4年突破八成；PM2.5年均值為16.8μg/m3，兩項數據均持續改善，顯示高雄市近期推動的空汙管制及淨零減碳措施有初步成效。

環保局推動多項空品改善措施，擴大行業汙染查核，推動減煤措施，推動前30大工廠汰舊換新、製程改善等。

張瑞琿表示，過去高雄市為工業重鎮環境負荷較為嚴重，隨著技術的進步，經濟與環保並非無法齊頭並行，環保局將持續督促業者導入新技術，以改善製程降低能耗，達到汙染減量、碳排轉型的目標，並將積極推動鋼鐵業加嚴標準，近期將再次召開研商會，以謹慎積極的態度訂定加嚴標準。

地球公民基金會呼籲改善高雄空汙，以免「霾裏看鴨」。圖／地球公民基金會提供
地球公民基金會呼籲改善高雄空汙，以免「霾裏看鴨」。圖／地球公民基金會提供
地球公民基金會指出，黃色小鴨在霧霾中顯得相形失色，民眾恐在「霾裏看鴨」。圖／地球公民基金會提供
地球公民基金會指出，黃色小鴨在霧霾中顯得相形失色，民眾恐在「霾裏看鴨」。圖／地球公民基金會提供

環境部 空氣汙染 高雄市

延伸閱讀

賣場安全梯間竟塞滿貨物 高市公安檢查開罰6萬

高市閒置機關用地活化公辦都更 鄰避設施轉型住宅大樓

高市「20號機關用地」公辦都更 鄰避設施轉型住宅大樓

趁年關偷排廢水 彰化縣查獲5家畜牧業者…下場出爐

相關新聞

屏東文化景點迎春上美妝 增添繽紛花藝剪紙更迷人

農曆年假將至，屏東縣文化處以「春暖花開，文資綻放」主題，從2月6日至25日於屏菸1936文化基地、勝利星村、遺構公園、佳...

影／金門小小財神后浦老街趴趴走 民眾大讚超卡挖伊

小小財神來報到！農曆春節即將到來，金門寶貝園地幼兒園今天上午舉辦了一場「小小財神迎新春」遊街拜年活動，幼兒園的老師帶領著...

莫成「霾裡看鴨」！環團籲高市鋼鐵業加嚴管制別再卡關

地球公民基金會今天指出，高雄黃色小鴨自1月27日開展後的10天間，高雄的空品狀況不佳，10天中就有8天空氣品質指標AQI...

春遊墾丁、雙流森林遊樂區 玩「尋龍」賓果遊戲拿好禮

位於南台灣的墾丁和雙流國家森林遊樂區，是春遊好去處，農業部林業及自然保育署屏東分署推出應景的「吉祥龍年森林賓果活動」，2...

國旅寒冬！昔日春節訂房秒殺小琉球今年3成多 墾丁業者：沒想到這麼慘

農曆連假後天展開，過去總是掀起春節搶房熱、國內觀光旅遊重要指標的屏東墾丁，目前7天整體訂房率約6成，往年都是滿房的初一至...

高雄首處公托「設置區公所內」 社會局今年將成立4處

高雄首處利用區公所內空間設立的「燕巢中安社區公共托育家園」今日開幕，社會局宣布鳳山、橋頭、路竹區公所也將在今年陸續設立托...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。