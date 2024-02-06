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春遊墾丁、雙流森林遊樂區 玩「尋龍」賓果遊戲拿好禮

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
墾丁和雙流國家森林遊樂區春節推出「吉祥龍年森林賓果活動」，讓遊客新春假期邊漫遊森林邊遊戲，有多種園區限定獎品與優惠讓遊客帶回家。圖／林業及自然保育署屏東分署提供
墾丁和雙流國家森林遊樂區春節推出「吉祥龍年森林賓果活動」，讓遊客新春假期邊漫遊森林邊遊戲，有多種園區限定獎品與優惠讓遊客帶回家。圖／林業及自然保育署屏東分署提供

位於南台灣的墾丁和雙流國家森林遊樂區，是春遊好去處，農業部林業及自然保育署屏東分署推出應景的「吉祥龍年森林賓果活動」，2月8日至29日期間安排賓果連線對獎的「尋龍遊戲」，讓遊客新春假期邊漫遊森林邊遊戲，有多種園區限定獎品與優惠讓遊客帶回家。

林業及自然保育署屏東分署說，墾丁國家森林遊樂區及雙流國家森林遊樂區內生態多樣性豐富，林木與各種植被、生物種類多元，園區隱藏著數種與「龍」有關的神秘動植物，今年是龍年，園方特別設計「尋龍高手·勇闖森林」新春好運Bingo大挑戰遊戲，適合全家大小同遊玩。

屏東分署說，活動於小年夜2月8日起至29日期間限定，至售票處或遊客中心購買活動賓果卡，每卡販售68元，於園區尋找活動圖板號碼線索就有機會連成賓果，完成一條連線即可獲得活動專屬紀念品，完成兩條以上賓果連線還可參加抽獎，中獎機率百分百，有多種園區限定獎品與優惠。

墾丁國家森林遊樂區地形平坦舒適，有垂榕谷、一線天、仙洞等景觀，更有坐擁世界級360度山海景色的觀海樓，一覽太平洋、巴士海峽及台灣海峽，三面環繞無敵海景。南迴公路秘境的雙流國家森林遊樂區，擁有豐富負離子、絕美雙流瀑布，以及沿山、帽子山等步道，不同難易度滿足各種遊客選擇，可欣賞溪流生態、兩岸茂密森林景致，或登上帽子山環視周邊群山。

墾丁和雙流國家森林遊樂區春節推出「吉祥龍年森林賓果活動」，讓遊客新春假期邊漫遊森林邊遊戲，有多種園區限定獎品與優惠讓遊客帶回家。圖／林業及自然保育署屏東分署提供
墾丁和雙流國家森林遊樂區春節推出「吉祥龍年森林賓果活動」，讓遊客新春假期邊漫遊森林邊遊戲，有多種園區限定獎品與優惠讓遊客帶回家。圖／林業及自然保育署屏東分署提供
墾丁和雙流國家森林遊樂區春節推出「吉祥龍年森林賓果活動」，讓遊客新春假期邊漫遊森林邊遊戲，有多種園區限定獎品與優惠讓遊客帶回家。圖／林業及自然保育署屏東分署提供
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墾丁 屏東 森林遊樂區

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