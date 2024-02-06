高雄市碳足跡小番茄 連鎖量販店上架了
全球面臨氣候變遷挑戰，農業首當其衝，高市農業局輔導在地農民及農民團體申請碳足跡標章，從農場到餐桌，為減少碳排放盡分心力，其中旗山區境界果菜生產合作社首推的碳足跡小番茄即起上架連鎖量販店，具農業減碳指標意義。
高雄市推動淨零碳排，農業局輔導的旗山區境界果菜生產合作社，首推碳足跡小番茄，包括金瑩及玉女小番茄均印有碳足跡標籤，即起在連鎖量販店上架販售，境界果菜生產合作社指出，農產品種植除需友善環境，也要帶農民跟上世界腳步。
量販店業者說，目前已推出3000項減塑、森林保育等商品標示，金瑩及玉女小番茄是首次上架的碳足跡蔬果農產品，可傳遞減少食物浪費、健康生活、生物多樣性等精神。
高市農業局說，政府推動新農業創新推動方案，不僅致力農業經濟發展，更關注碳足跡管理，為減緩氣候變遷提出實際作為。廣推碳足跡標章蔬果，從蔬果摘採後運輸到集貨場包裝、物流配送到賣場、消費者購買後到商品包裝回收等，可促進優化過程，為減少碳排放一分心力。
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