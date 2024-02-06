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佛光山龍年燈會 光照大千揭幕

聯合報／ 記者徐如宜蔡世偉／高雄報導
美麗的九色鹿花燈在佛陀紀念館綻放絢麗光彩。記者蔡世偉／攝影
美麗的九色鹿花燈在佛陀紀念館綻放絢麗光彩。記者蔡世偉／攝影

佛光山2024年「光照大千祈福活動」本月10日起至23日（初一至十四日），在佛陀紀念館菩提廣場及萬人照相台上空，透過音樂與科技多媒體，呈現絢麗光影演出，配合龍年，敦煌莫高窟牌樓前有巨龍傳說及美麗九色鹿和佛陀相會花燈；春節平安燈活動還有500架無人機展演「龍鳳呈祥」主燈秀。

佛光山住持心保和尚、佛館館長如常法師等人，昨晚共同為春節「光照大千」揭開序幕，在佛光山開山祖師星雲法師「新春祈願文」序曲後，童音童曲串起「光照大千」燈光表演，帶著觀眾穿越時空走進巨龍傳說。

心保和尚表示，佛陀紀念館「光照大千祈福活動」往年都是初一到十五，今年因十五是星雲法師圓寂周年，燈會只到十四。

佛光山2024年春節平安燈法會則從本月10日至3月9日，以佛光山開山祖師星雲大師題寫的新春賀辭「雲水自在・祥和歡喜」為主軸，邀民眾賞燈、叩鐘、祈福，今年無人機展演擴大至500架。

「龍鳳呈祥」主燈秀在曼陀羅園，長達20公尺、以遙控飛機動力的「祥龍」，與鳳凰展翅呈吉祥相映成趣，在佛光山上締結龍飛鳳舞的吉祥意境。

佛光山 星雲法師 春節

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