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高雄都會公園1、2期落差大 惹民怨

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄都會公園二期園區道路綠蔭不足、設備老舊。記者宋原彰／攝影
高雄都會公園二期園區道路綠蔭不足、設備老舊。記者宋原彰／攝影

高雄楠梓、橋頭交界的高雄都會公園占地95公頃，是北高雄重要森林公園與人文據點，一期園區規畫完善、遊客與藝文活動多，但二期園區頻遭地方抱怨綠蔭不足、雜草落葉遍布，認為園區規畫失衡，對居民有差別待遇；高雄都會公園管理站解釋，兩園區地形不同，一期土壤厚度高、適種綠樹，二期規畫以靜態、森林復育為主軸，會加強清掃、整理。

高雄都會公園每日遊客眾多，以青埔溝為分界分一、二期園區，一期1996年啟用，二期於2009年改造垃圾掩埋場後啟用，但從衛星圖上可明顯看出兩園區綠樹、設施密集度差別。

台糖青埔農場改建的一期園區占地35公頃，有網球、棒球、槌球場，還有遊客中心、海洋國家公園管理處、環境教育館、兒童圖書室等場館，常辦藝文活動、路樹植被充足，但二期園區綠蔭不足、設備老舊，大量落葉堆積。

內政部國家公園署去年9月成立時，國家自然公園管理處長張登文曾表示，將「持續改善步道系統並活化設施」，但記者走訪二期園區，發現全區樹木稀疏，多處植被枯黃，部分遊具毀損、封鎖多年未拆除。

市議員黃文志說，二期園區早年因人口不稠密，許多細部規畫不完善，近年人口增加，已辦多場說明會討論改造方向，地方建議改建為吸引年輕人的特色公園，並加強健行步道安全、增設自行車道，同時顧及樹木植被與環境保育。

高雄都會公園管理站主任蔡益銘說明，一期屬平地、土壤厚度高，能承重較多建設與綠樹，硬體設備多，就有許多藝文活動。二期下方因存有900萬公噸垃圾，上方僅能有簡易設備，無法有大型建築，園區以靜態、森林復育為主軸。

蔡益銘說，園方會針對重點區域加強清掃，二期受限於地質因素且較晚開發，只能做點狀規畫，植被與建設確實無法如一期完整，場地會租借民間辦健行、校園營隊等活動。

國家公園 年改 森林公園

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