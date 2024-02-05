馬祖拆除福沃村「一中國」 反共標語成追憶

連江縣府拆除福澳港殘留「一中國」標語引發討論。主張拆除的村民指鋼筋裸露危險；籲保留文資者號召搶救「中國」。有導遊認為，原本會打趣介紹「一中在馬祖」，如今成追憶。

根據國家文化記憶庫網站，位於馬祖南竿鄉福沃村福澳港的「貫徹以三民主義統一中國」精神標語建於民國67年，當年是在興建福澳碼頭時，同步以一字一塊方式設置，但部分字塊已消失。

連江縣政府文化處長吳曉雲告訴中央社記者，過去民眾蓋房子時就陸續拆除字塊，「貫徹以三民主義統一中國」只剩下「一中國」3字。近來因在地福沃村民認為鋼筋裸露有安全疑慮，因此提案希望拆除。

吳曉雲說，以文資保存立場來說，「一中國」已無法完整表達當年「貫徹三民主義統一中國」初衷，背離原來文資意義，因此慎重考量安全疑慮後，決定先忍痛拆除，未來會在原址設立說明牌與照片來講述歷史。

福沃村長陳震森表示，如果標語仍完整，當然不能拆，但現在標語不齊，更何況「一中國」旁邊就有一間店名叫「白日夢」，反而引發政治遐想，也造成店家無謂困擾；加上村民反映標語鋼筋裸露、有安全疑慮，因為下方就停一排車，萬一砸壞車輛、甚至砸到人，誰要負責。

連江縣府工務處長劉尚儒說，當初軍方是以海砂加固鋼筋方式設立標語，但鋼筋已被腐蝕，因此民國105年就因有安全結構問題決定拆除；今年1月29日先拆除「一」後，31日接續拆除「中國」2字。

另一方面，主張保留文資者則感到惋惜。熟稔地方事務的「馬祖資訊網」站長劉家國說，當年對岸宣示「一國兩制」，故總統蔣經國則主張「三民主義統一中國」，並在金門、馬祖設置多處標語；福澳港這處標語比人還高，屬馬祖最大型，船隻只要進港就能看見，具指標意義。雖然只剩殘蹟「一中國」，仍有保存價值，許多導遊與退伍老兵都希望能留下。

劉家國表示，他曾親自打給文化處長，並在馬祖資訊網發布文章號召搶救「中國」，結果拆除速度太快，實在擋不住，非常可惜。未來仍要持續監督縣府，以避免類似情況再度發生。

1名在地導遊說，部分村民希望拆除，至於導遊、注重文化的青年及研調老師則希望保留；也有導遊會打趣介紹「一中在馬祖」，如今成追憶。他建議可以在馬祖展覽區或觀光區以模型等方式重建過去意象，縣府也可成立相關審查委員會，考量研調結果及歷史意義，由研調委員、縣府與民間共同決定要拆除或保留。