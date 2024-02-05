高市「20號機關用地」公辦都更 鄰避設施轉型住宅大樓

高雄市都市發展局今天舉辦左營大中民族「20號機關用地」公辦都市更新案單元1簽約儀式，由副市長林欽榮與招商得標廠商尚發營造公司執行長鍾育霖共同簽署。此案民間投資金額53.64億元，鄰避設施轉型住宅大樓，完工後將提供優質生活環境與休憩空間。

林欽榮表示，機20用地過往為瀝青廠與水肥廠，隨著時代變遷及都市發展，分別於98年及103年停止運轉後作為機關辦公室使用。單元1透過公辦都更案可興建住宅大樓，且市府會獲得1棟綜合辦公大樓，讓工務局公園處養護工程隊及道路挖掘管理中心等單位進駐。尚發公司同時也協助市府開闢0.27公頃的公園及廣場供地方居民使用，讓公共服務更深化完善，進一步提升周邊生活圈的居住機能。

鍾育霖表示，身為高雄在地企業，很榮幸能參與公辦都更事業，未來尚發營造將與專業團隊，在營建原物料的選用、工程調度嚴謹把關，並響應市府淨零排放政策，提升生活居住品質，積極實踐永續城市目標，與地方共榮，形塑高雄左營地區新亮點。