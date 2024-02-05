從美語老師跨業創投 何于羚接YWCA理事長開創新里程

高雄市基督教女青年會（YWCA）理事長何宇羚原是名美語老師，曾跨國經營美語事業，後來伸足房地產、餐館、生技直銷及創投等業，且活躍於各知名社團，YWCA高雄分會今年將邁入第50年，她期許帶領女力放眼天下，在國際為台灣婦女發聲。

YWCA於1855年在英國倫敦創設，是全球最大的女性社服組織，會員數約2300萬人，目前全台共19個分會，會員數逾7000人，將邁入第50年的高雄分會設有關懷據點、新住民據點、樂齡學習中心及婦女、青年、宗教與教學等部門，服務超過1000人。

現年53歲的何宇羚去年3月接掌高雄市基督教女青年會，她致力落實社區服務，培力婦女，鼓勵女力積極參與國際事務，有機會在國際為台灣婦女發聲，她在近日理監事大會誓師重新出發，為高雄市樂齡長者與女性們創建精彩人生。

何宇羚的人生本身很勵志，她17歲時赴美唸書，畢業回台後在國中兼課教美語，先後在7家美語補習班任教，後來與友人合資經營美語補習班，事業體跨到越南、上海及北京。40歲時再轉戰房地產、餐館、生技直銷、會議室租售及創投等事業，同時身兼女獅子會地區分會長、國際職業婦女協會（BPW）、世界華人工商婦女會YWCA會等要職，在商業、教育與及女權領域，都交出亮麗成績。

何宇羚說，可能自己熱心公益，常被推舉擔任會長等職務，接下高雄女青年會理事長後，獲YWCA董事長Maria、台灣總會理事長Linda及上屆理事長吳雅文、現任副會長韓明惠及張雅倩等理監事支持，讓她能無後顧之憂往前邁進。任內她將產官學及事業體人脈資源浥注到女青會，除既有的舞蹈、語文等課程，並開班教授樂齡長者電腦、手機、健康操、手作藝術與舞蹈等課程，帶樂齡會員開拓新視野。