擺脫淹水！大仁科大周邊治水終完工 滯洪池成休憩空間

擺脫淹水惡夢！屏東縣鹽埔鄉大仁科大、新二村周遭過去常因颱風、豪雨，造成台27線、維新路附近淹水，甚至封路，影響交通，屏東縣政府歷時9年，其中分三期6年的治水工程，總經費6.4億元，採地下排水箱涵、明渠護岸及設置滯洪池等多元的工程設計形式，今完工啟用，滯洪池營造生態休閒公園，盼成為鹽埔鄉後花園。

今天完工啟用典禮，水利署副署長林元鵬、縣長周春米、鹽埔鄉長呂家萱、大仁科大校長郭代璜出席。水利處指出，大仁排水支線屬武洛溪排水系統支流之一，位於屏東縣鹽埔、九如鄉，大仁支線因承接上游大量灌溉回歸水，平日水量充沛，但通水斷面極小，每逢豪雨造成大仁科大南側溢淹，影響交通與附近居民、學生生活。

水利處指出，歷時3年規畫，在2019年11月辦理武洛溪排水系統大仁科排水支線規畫檢討報告，展開治水三部曲，支線拓寬、設計排水箱涵、防洪滯洪池，改善積淹水情況。大仁排水支線，渠道整治長度3807公尺，滯洪池一座，面積15.3公頃，完工改善大仁科大地區淹水面積30公頃。

水利處指出，縣府從流域綜合治理計畫到前瞻基礎建設計畫特別預算，分三期向中央爭取經費，2016年核定第一期（0K+000~1K+620）工程經費1.1億及用地經費1500萬元，2020年完工；2018年核定第二期（1K+620~2K+550）工程經費1.1億元與用地經費3500萬元，2022年完工；2021年核定第三期（2K+550~3K+807.3）工程經費1.96億元及用地經費1.75億元，2023年完工。歷經6年工程，向中央爭取總經費達6.41億，完成武洛溪大仁支線排水全段治理。

水利處指出，淹水問題已大幅改善，去年第三期工程施工中，遇到海葵颱風、杜蘇芮颱風，兩次颱風24小時雨量都各累計超過187毫米，道路未淹水，滯洪池啟動防洪、路下4.5公尺寬箱涵連通加速排洪，都發揮作用。

鹽埔鄉長呂家萱說，大仁周邊淹水長期困擾鹽埔鄉，現今治水工程完工，解決水患，還多了一處讓民眾可以運動的環境。