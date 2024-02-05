日本神戶大學生參訪排灣族織布 盼融入和服設計

樹德科技大學視覺傳達設計學系助理教授邱惠琳，3日帶領日本神戶藝術工科大學生，參加傳統工藝保存者許春美在屏東縣來義鄉舉辦的工作坊，認識排灣族服裝織紋，促進彼此交流。

高雄市原住民事務委員會今天發布新聞稿表示，3日交流透過工作坊，由文化部認定的重要傳統工藝保存者Ljumiang．Pacekelj許春美，向來自日本的大學生介紹排灣族tjemenun傳統織布，讓他們能應用於日本和服設計，創造跨文化之美。

邱惠琳表示，藉著國寶級保存者許春美指導，日本學生們瞭解到排灣族傳統服飾的製作過程，以及織紋和圖樣都是傳達族人生活智慧與文化內涵的載體。

日本神戶藝術工科大學生川名奈末表示，此次交流不僅是接受文化薰陶，更看見許春美老師融合傳統與現代的技藝，期望在未來的創作裡，能將排灣族服飾圖樣素材，轉化在日本傳統和服設計，激盪出不一樣的創意發想。

高雄市原民會主委阿布斯表示，每個人都能是很好的工藝傳承者，也是保存文化的媒介，期望有更多人能夠欣賞、瞭解台灣原住民族的美與文化。