高雄都會公園二期缺乏植被、落葉多 民眾怒：差別待遇

位於楠梓、橋頭交界的高雄都會公園占地95公頃，是北高雄重要的森林公園與人文據點，不過在15年前設立的二期園區卻頻遭民眾抱怨綠蔭不足、雜草落葉遍佈，反觀一期園區規畫完善、遊客與藝文活動多，民眾認為園區隸屬的國家公園署明顯規畫失衡，對住在一、二區附近的民眾差別待遇。

面積95公頃的高雄都會公園分為一二期園區，前者在民國85年啟用，後者民國98年將垃圾掩埋場重新使用，兩區相差13年，規畫截然不然；有民眾抱怨二期園區道路綠蔭不足、設備老舊，大量落葉堆積在溜滑梯下，一期園區常有藝文活動、路樹植被充足，人潮更是多出二期許多，有明顯落差。

綠地達30萬坪的高雄都會公園每日遊客眾多，以青埔溝為分界，分為一、二期園區，去年9月內政部國家公園署成立時，國家自然公園管理處長張登文曾說會持續改善步道系統並活化設施，但記者走訪二期園區，步道上樹木稀疏、缺乏遮蔭，許多水泥建設旁的植被也已枯黃，有遊具封鎖多年未拆除。

反觀由台糖青埔農場改建的一期園區占地35公頃，有網球、棒球、槌球場，也有多個場館，包括遊客中心、海洋國家公園管理處、環境教育館、兒童圖書室等，也有大型表演廣場、兒童遊戲場，平日有許多民眾踏青健行，也有學生會彈琴拍照，從衛星圖上可明顯看見一、二期在綠樹、設施密集程度差別。

高雄都會公園管理站主任蔡益銘解釋，一二期的地形不同，一期屬平地、土壤厚度高，能承重較多建設與綠樹，二期下方因存有900萬噸垃圾，上方僅能有簡易設備，無法有大型建築與加強植被，二期的規畫以靜態、森林復育為主軸，反觀一期因面積小、硬體設備多，自然民眾聚集下就有許多藝文活動。