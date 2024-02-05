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礙微笑烘焙坊 進駐瑪家鄉

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

屏東縣內原住民鄉唯一針對身心障礙者創設的「礙微笑手作烘焙坊」，原在長治百合永久屋，因租約到期等因素，搬遷瑪家鄉禮納里部落遊客服務中心旁，隔鄰就是長榮百合國小；創辦人期盼，實現部落、社區、觀光與學校共融多贏，讓身障者看見個人價值。

「礙微笑手作烘焙坊」由屏東縣微笑關懷協會承辦，創辦人思樂本（Selep）是三地門鄉人，原在平地身障單位服務，發現原鄉有許多特殊需求身障孩子須幫助，她與家人討論後回到原鄉，結合原鄉的可可產業與烘焙，創辦「礙微笑手作烘焙坊」。

微笑關懷協會秘書長蔡惠珍說，協會以心智類孩子為主、共有19名學員，針對能力、興趣與身心狀態評估，安排不同環境及作業活動，培訓狀況佳者進入就業促進烘焙班強化技能，未來朝庇護商店為目標，提供孩子們工作機會。

「看見每個孩子的優點！」思樂本說，孩子若喜歡與人互動，可到接待組，若有耐心、可專注重複某項動作，就參與烘焙學習，讓孩子依興趣、能力到適合崗位學習；學員小剛說，禮納里環境很美，跟老師們學習製作餅乾等，做得很開心。

屏東縣 烘焙 身障者

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