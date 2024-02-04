體驗澎湖垃圾異味 陳光復帳篷夜宿掩埋場

澎湖「異味茶敘暨星光露營活動」，今天首度在湖西紅羅垃圾掩埋場登場，縣長陳光復在帳篷內過夜，創下澎湖有史以來首個首長在垃圾場過夜紀錄。

陳光復表示，湖西紅羅垃圾掩埋場是澎湖本島4鄉市主要垃圾集中地，每天都有進場垃圾，垃圾場難免有異味及逸散情形，引起民眾詬病，今天率副縣長林皆興、秘書長蔡淇賢等部份主管與當地村民一起體驗在垃圾場的生活感受，前馬公市長葉竹林也到場關心，展現解決垃圾飄異味的決心。

澎湖縣政府環保局表示，澎湖1天垃圾產量約在60至80噸左右，全年累積約2萬5000噸垃圾，導致紅羅垃圾掩埋場堆置垃圾量有如垃圾山，期間還發生多次沼氣外洩起火事故。

環保局指出，湖西紅羅垃圾掩埋場自去年12月起，進行第1階段垃圾分選打包處理，1天可處理250噸，目前已完成有近萬噸垃圾，農曆年後委託高雄市政府與嘉義縣政府等協助代處理垃圾，將可持續清空掩埋場垃圾暫置量；今年3月起也將開始執行去化垃圾，達到垃圾整頓去化及掩埋場環境潔淨，降低災害污染發生機率，展現垃圾自主處理減量決心。

不過，湖西鄉長陳振中與多名在地民代，今天對於沉痾已久的垃圾處理總算走出第一步，感到欣慰，但終極目標還是希望能在地或選擇無人島興建包覆式焚化爐，才有可能徹底解決垃圾問題。

環保局為減少產生垃圾，也再次呼籲民眾從垃圾源頭減量做起，家家戶戶做好垃圾分類，確實執行資源回收，並配合各公所清潔隊執行垃圾不落地，才是減少垃圾根本之道，讓澎湖縣邁向綠能循環經濟的低碳島。