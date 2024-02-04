演唱會經濟搭黃色小鴨熱潮 高雄商圈人潮客滿至深夜

昨晚英國創作天王紅髮艾德（Ed Sheeran）在高雄世運主場館開唱，帶動演唱會經濟大爆發，超過5萬名歌迷散場後陸續湧入在地商圈、夜市消費。再加上黃色小鴨熱潮，昨夜的高雄各大商圈夜市人潮源源不絕，從晚餐時段6、7點就客滿，11點過後再迎接一波演唱會人潮，演唱會經濟與黃色小鴨熱潮，帶動無限商機。

六合觀光夜市管委會主委莊其章表示，最近黃色小鴨在愛河灣展出，夜市在晚餐時段6、7點時就客滿，加上這一波演唱會，11點後又一波人潮，整體業績不斷向上提升，平常攤商們都凌晨1點多收攤，最近攤商到2、3點還不能收攤。從桃園來的趙先生表示，雖然優惠券一張面額才50元，卻感受到主辦單位非常大的誠意，特別品嚐了六合夜市知名的海產粥。

因應外國樂迷眾多，高雄市政府不僅製作英文版文宣，更出動近百名人力在6大高捷車站設置兌換服務台，更親切為外籍樂迷翻譯兌換服務。來自菲律賓歌迷 Angie及她的朋友們表示，2日抵達高雄後就去兌換優惠券，並表示晚上要去夜市吃道地的小吃，Angie也用剛學到的中文「謝謝」表達感謝。

演唱會不僅帶動市區夜經濟，就連位於高雄東九區的旗山商圈，就有店家在2日中午收到優惠券。旗山形象商圈促進會榮譽理事長吳月鳳表示，本來預計演唱會結束隔天才會有收到商圈夜市優惠券，沒想到活動發放不到兩小時就收到。