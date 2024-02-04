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高雄扶輪社 13年助弱勢近億元

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導

高雄136名弱勢兒少獲30個扶輪社認養，社會局昨辦感恩餐會暨捐贈儀式，弱勢兒少以手寫感謝卡表達感謝。社會局指出，國際扶輪3510地區認養高雄市弱勢兒少生活扶助金13年，迄今共7744名兒少受惠，認養金近1億。

高雄市30個扶輪社在112學年度認養全市共136名弱勢兒少，提供生活扶助金，金額達163萬，昨天在鳳山老人活動中心戶外草坪舉辦感恩餐會和捐贈儀式，受認養的兒少與扶輪社友相見歡。

兒童代表之一的阿福說，他從小與外祖母相依為命，3年前外祖母因病過世，原本清寒的家境雪上加霜，他接受扶輪社提供的生活扶助金後，生活經濟壓力減輕不少，不再擔心下一餐沒著落。社工員指出，阿福也不忘外祖母期許，持續努力讀書，不僅成績優異，更獲選為高雄市第七屆少年代表，積極參與少年權益倡議會議。

國際扶輪3510地區總監賴寶禾表示，今年度扶輪主題是「為世界創造希望」，期許弱勢兒少努力向學、實踐夢想，未來都能成為有能力為世界創造希望的人。社會局長謝琍琍表示，社福中心每年從弱勢家庭擇出亟需幫助的學子，由社工員陪同扶輪社主委及社友們訪視評估，通過評估後提供助學金讓學子安心就學，減輕家長經濟負擔。

社工 認養 高雄市

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