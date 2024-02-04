高市挖路費提早完工擬減半 惹議

高市許多路口常一挖再挖、坑坑巴巴，民眾抱怨「高雄的路沒一天是好的」，為讓挖路業者能盡速完成，市府修正「道路挖掘許可費及修復費標準」送議會審查，擬針對申報期限內提早完成的工程減半收費。議員質疑，新制可能讓業者搶快忽視施工品質，應訂相對罰則，「棒子、蘿蔔」都要用。工務局允諾訂定懲罰標準。

鳳山市區在中山東路、中山西路、文龍東路、光遠路等地都有修補情況，民眾說，許多路明明剛鋪設好，水公司、瓦斯公司、道工處等單位動輒開挖，路面補丁難看，甚至覆蓋黃色網狀線或其他標線。偏鄉市民也反映，修補路面若遇雨沖刷，容易形成坑洞，老人家騎腳踏車容易絆倒，機車會打滑。

高市府道路挖掘許可費及修復費標準修正草案送審，議員邱于軒反對，她認為業者因有費用負擔，才不致東挖西挖，市府卻要減半收費，「是嫌路太好嗎」？

高市工務局長楊欽富解釋，此案是因應議員提案，以開挖100公尺的道路為例，原本申報的工期10天，若能提前在5天內開挖完成，就減半收費，如果超過1天就恢復原來計費，避免工期拖長，減少對用路人影響。

議員陳麗娜還原提案背景說，主要是高市收取道路挖掘許可規費外，還要管線單位自行修補道路，「一頭牛剝兩層皮」，且規費比其他縣市貴很多，很不合理，工務局據此才研擬出減免辦法。楊欽富說明，外縣市是超出工期就加錢，高雄因為沒有追加機制，所以採內扣減免作法。

高雄市道路挖掘管理中心主任溫日宏表示，自2019年挖管條例通過後就推動計畫型挖掘整合及建案聯挖整合，往年每年約申報150件，今年初即有200件申請整合，重大建設逾200公尺就須申報計畫性挖掘整合。

溫指出，計畫性挖掘整合案，開挖後管制長達1年，限期過後才允許再開案，不過有些國防或市府重大建設，經專簽核准即可開挖，一些來不及參與整合的申報案，每單月30日也會進行滾動式開放整合，以利進場。