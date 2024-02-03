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黃色小鴨吸百萬人參觀！高市府整理新春懶人包 還有這些地方可去

中央社／ 高雄3日電
黃色小鴨。聯合報系資料照／記者王昭月攝影
黃色小鴨。聯合報系資料照／記者王昭月攝影

黃色小鴨重返高雄，活動開幕首4日即突破百萬參觀人。高雄市觀光局今天表示，已整理新春吃喝玩樂懶人包，歡迎民眾到高雄走春。

國際巨星紅髮艾德（Ed Sheeran）今天在世運主場館開唱，觀光局今天新聞稿表示，紅髮艾德、韓國男團Super Junior成員銀赫、BOOM!怪物星人及叮噹等偶像明星都前來朝聖黃色小鴨。另外還有鳳山「光之季」、岡山「燈藝節」等地方燈區各有特色。

高市觀光局長高閔琳說，今年高雄燈會活動主題「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」，睽違10年再邀來2隻黃色小鴨停留愛河灣，即日起至2月25日，每天還有灣區夜間燈光秀及市集活動。

高閔琳表示，在16至18號碼頭，打造小朋友最愛的冬日遊樂園，內有氣墊遊樂設施、旋轉木馬、小火車、兒童劇團及馬戲互動體驗。高雄觀光業者也力挺本次活動，已有39家旅宿業及餐飲業者，提出許多優惠方案。

觀光局表示，燈會場域位於輕軌周邊，民眾可搭乘輕軌到活動會場，省時、省事又省錢。輕軌也可輕鬆轉乘捷運，抵達其他景點或美食店家，輕軌沿線高雄流行音樂中心、駁二藝術特區、大港橋、棧貳庫、哈瑪星鐵道文化園區、金馬賓館、壽山動物園等。

觀光局整理高雄美食大集合，收集輕軌、捷運周邊的好味道，像「橋仔頭黃家肉燥飯」、「廖記米糕」、「米院子油飯」、「昭明海產家庭料理」、「正宗鴨肉飯」、「鄭家切仔麵」、「前金肉燥飯」、「弘記肉燥飯舖」、「牛老大涮牛肉」、「雲來坊」、「泰元THAIYUAN」、「貳哥食堂」等米其林美食。

另外還有50年老店的「老正興菜館」、「曾家古早味剉冰」、「河邊餐廳」、「香茗茶行」、「大ㄎㄡ胖炭烤三明治」、「阿財雞絲麵」、「汕頭天天沙茶火鍋」、「可利亞奶油烤肉火鍋」及武廟知名小吃等經典美味，值得遊客體驗品嚐。

輕軌 高雄市

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