暖心！高雄扶輪社13年捐9千萬 7千名貧困孩童順利就學

高雄社會局社福中心每年從全市弱勢家庭中，選擇有急迫需求的求學孩童，由國際扶輪社訪視評估後，提供助學金幫助其順利就學，國際扶輪3510地區自100年起認養弱勢兒童，13年來至今認養金達9千萬，共7千餘名兒少受惠；去年受認養的136名孩童今日與30個扶輪社相見，送上手寫卡片表達感謝。

高雄市30個扶輪社去年認養全市共136名弱勢兒少，提供生活扶助金，金額達163萬，社會局表示，國際扶輪3510地區自100年起認養高雄弱勢兒少，迄今共7744名兒少受惠，金額達9292萬；今日在鳳山老人活動中心戶外草坪舉辦感恩餐會和捐贈儀式，受認養的兒童送出手寫感謝卡給社友表達感謝。

兒童代表之一的阿福說，他從小與外祖母相依為命，3年前外祖母因病過世，讓原本清寒的家境雪上加霜，他接受扶輪社提供的生活扶助金後，生活經濟壓力減輕不少，不必再擔心下一餐著落，同時他也不忘外祖母期許、持續努力讀書，不僅成績優異，更獲選為高雄市第七屆少年代表，積極參與少年權益倡議會議。