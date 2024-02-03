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暖心！高雄扶輪社13年捐9千萬 7千名貧困孩童順利就學

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市30個扶輪社去年認養全市共136名弱勢兒少，提供生活扶助金，金額達163萬。記者宋原彰／翻攝
高雄市30個扶輪社去年認養全市共136名弱勢兒少，提供生活扶助金，金額達163萬。記者宋原彰／翻攝

高雄社會局社福中心每年從全市弱勢家庭中，選擇有急迫需求的求學孩童，由國際扶輪社訪視評估後，提供助學金幫助其順利就學，國際扶輪3510地區自100年起認養弱勢兒童，13年來至今認養金達9千萬，共7千餘名兒少受惠；去年受認養的136名孩童今日與30個扶輪社相見，送上手寫卡片表達感謝。

高雄市30個扶輪社去年認養全市共136名弱勢兒少，提供生活扶助金，金額達163萬，社會局表示，國際扶輪3510地區自100年起認養高雄弱勢兒少，迄今共7744名兒少受惠，金額達9292萬；今日在鳳山老人活動中心戶外草坪舉辦感恩餐會和捐贈儀式，受認養的兒童送出手寫感謝卡給社友表達感謝。

兒童代表之一的阿福說，他從小與外祖母相依為命，3年前外祖母因病過世，讓原本清寒的家境雪上加霜，他接受扶輪社提供的生活扶助金後，生活經濟壓力減輕不少，不必再擔心下一餐著落，同時他也不忘外祖母期許、持續努力讀書，不僅成績優異，更獲選為高雄市第七屆少年代表，積極參與少年權益倡議會議。

國際扶輪3510地區總監賴寶禾表示，今年度扶輪主題是「為世界創造希望」，期許弱勢兒少努力向學、實踐夢想，未來都能成為有能力為世界創造希望的人；社會局長謝琍琍表示，社會局社福中心每年從服務中的弱勢家庭擇出急需幫助的學子，由社工員陪同扶輪社主委及社友們訪視評估，通過評估後提供助學金讓學子安心就學，減輕家長經濟負擔。

國際扶輪3510地區總監賴寶禾表示，今年度扶輪主題是「為世界創造希望」，期許弱勢兒少努力向學、實踐夢想，未來都能成為有能力為世界創造希望的人。記者宋原彰／翻攝
國際扶輪3510地區總監賴寶禾表示，今年度扶輪主題是「為世界創造希望」，期許弱勢兒少努力向學、實踐夢想，未來都能成為有能力為世界創造希望的人。記者宋原彰／翻攝

弱勢家庭 認養 高雄市

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