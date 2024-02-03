快訊

黃子佼突群發這則訊息被猜「準備復出？」 恩師張小燕回應了

快買！任天堂Switch遊戲過年特賣最低33折！《斯普拉遁 3》7折、這款組合包直接大特價

影／蔡顯國造飛機翼難忘 以裝置藝術向金門土地致敬

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門的攝影藝術家蔡顯國以回收的鋁質屋片等材料，打造一架飛機裝置藝術，他特別搞笑擺出「允許起降」手勢。記者蔡家蓁／攝影
金門的攝影藝術家蔡顯國以回收的鋁質屋片等材料，打造一架飛機裝置藝術，他特別搞笑擺出「允許起降」手勢。記者蔡家蓁／攝影

「造飛機！造飛機！我要造飛機...飛上去！飛上去，飛到白雲」，金門的攝影藝術家蔡顯國最近在自家菜園，以回收的鋁質屋片、角鐵鋼管、廢輪胎與玻璃纖維板等材料，花了1個月的時間，打造一架飛機裝置藝術，飛機上貼滿歷史照片，象徵從過去穿越時空到現在，取名為「逆風者」號，蔡顯國歡迎民眾踴躍來參觀，一起重溫舊時代的美好歲月。

「逆風者」號的接機儀式也相當不一樣，蔡顯國與瓊林里長蔡懷芝等人用人力方式把飛機「拉」進場，並模仿飛機的首航「灑水儀式」，用抽水機抽取井水來噴水，並在機翼兩側掛上鞭炮燃放，象徵這架裝置藝術飛機成功啟航。

蔡顯國說，此次的創作動機來自於近幾年共軍飛機擾台，讓他聯想起小時候曾經看過金門有偵察機起降過，他回想六O年代時，當時金門尚義還有一個航空排，負責在沿岸偵查共軍敵情，以及負責空拍任務，甚至會灑傳單。

他印象中曾經親眼見過偵察機急速俯衝翻滾的特技表演，看它從高空翻滾了幾個倒頭栽，再從低空拉飛來，非常驚險，駕駛員還是紅髮的「阿督仔」，他在地面上還向駕駛員揮手致意。

蔡顯國透露，原本要用牛拉著飛機進場，但因為牛看到飛機上的五顏六色與螺旋槳，嚇壞了「罷工」，最後只能以人力替代；這是第一次做裝置藝術，花了大概一個月組裝完成，材料幾乎都是廢棄的鐵皮、鋼管、油桶、機車輪胎、玻璃纖維板等回收物，拼湊組合起來，沒花什麼錢。

這架飛機是以等比例的偵察機原形打造，飛機的外觀畫上彩虹的元素，因為有彩虹的天空是美好的，另外尾翼有金門風獅爺的彩繪。蔡顯國一人包辦焊接、防鏽、艙內布置及外觀彩繪等工作，機翼和機艙內貼滿了歷史照片，艙內可以容納兩個人，今天就有小朋友爬上機艙體驗開飛機，直說很好玩。

蔡顯國說，「逆風者」號從即日起到元宵節前，都會「停放」在小徑特約茶室斜對面的閒置農田裡，歡迎民眾踴躍來參觀拍照，預料此處將成為新的打卡景點，也期盼藉裝置暨影像展，向金門土地致敬。

裝置藝術「逆風者」號的接機儀式相當不一樣，蔡顯國與瓊林里長蔡懷芝等人在機翼兩側掛上鞭炮燃放，象徵飛機成功啟航。記者蔡家蓁／攝影
裝置藝術「逆風者」號的接機儀式相當不一樣，蔡顯國與瓊林里長蔡懷芝等人在機翼兩側掛上鞭炮燃放，象徵飛機成功啟航。記者蔡家蓁／攝影
裝置藝術「逆風者」號的機艙貼滿了歷史照片，可以容納2人，小朋友搶著體驗開飛機。記者蔡家蓁／攝影
裝置藝術「逆風者」號的機艙貼滿了歷史照片，可以容納2人，小朋友搶著體驗開飛機。記者蔡家蓁／攝影
金門的攝影藝術家蔡顯國以回收的鋁質屋片等材料，打造一架飛機裝置藝術，他特別邀集瓊林里民與好友來參加「首航」啟動儀式。記者蔡家蓁／攝影
金門的攝影藝術家蔡顯國以回收的鋁質屋片等材料，打造一架飛機裝置藝術，他特別邀集瓊林里民與好友來參加「首航」啟動儀式。記者蔡家蓁／攝影
裝置藝術「逆風者」號目前「停放」在小徑特約茶室斜對面的閒置農田裡，吸引不少民眾前往拍照打卡。記者蔡家蓁／攝影
裝置藝術「逆風者」號目前「停放」在小徑特約茶室斜對面的閒置農田裡，吸引不少民眾前往拍照打卡。記者蔡家蓁／攝影
裝置藝術「逆風者」號的接機儀式相當不一樣，蔡顯國與瓊林里長蔡懷芝等人一起把飛機「拉」進場。記者蔡家蓁／攝影
裝置藝術「逆風者」號的接機儀式相當不一樣，蔡顯國與瓊林里長蔡懷芝等人一起把飛機「拉」進場。記者蔡家蓁／攝影
金門的攝影藝術家蔡顯國以回收的鋁質屋片等材料，打造一架飛機裝置藝術，現場還模擬辦首航的「灑水儀式」，相當有趣。記者蔡家蓁／攝影
金門的攝影藝術家蔡顯國以回收的鋁質屋片等材料，打造一架飛機裝置藝術，現場還模擬辦首航的「灑水儀式」，相當有趣。記者蔡家蓁／攝影

機艙 裝置藝術 金門

延伸閱讀

統一集團斥資24.96億元 買下內湖家樂福土地

發動機故障…小飛機墜毀擊中美國佛州房屋 機內、屋內多人罹難

春運不怕塞！男開小飛機載女兒返鄉 比開車快2小時

脫褲露下體還揚言殺人！6旬婦飛機上鬧事 超慘下場曝

相關新聞

影／蔡顯國造飛機翼難忘 以裝置藝術向金門土地致敬

「造飛機！造飛機！我要造飛機...飛上去！飛上去，飛到白雲」，金門的攝影藝術家蔡顯國最近在自家菜園，以回收的鋁質屋片、角...

高雄馬路補丁多 開挖單位竟可減半收費！民代：嫌路太好嗎

馬路東挖西挖長期為人詬病，高雄市工務局以減半收費方式鼓勵施工單位縮短工期，減少對用路人影響，但民代質疑，業者少了費用負擔...

24小時顧黃色小鴨 警怨變保全

暌違10年，黃色小鴨重返高雄，小鴨朝聖旋風2天破60萬人次，創10億觀光產值；有基層員警不滿為護鴨得24小時守望，成免費...

高雄年節稽查 4食品不合格

高市衛生局昨天公布年節食品抽驗及稽查結果，抽驗119件食品當中，有1件話梅食品著色劑標示與檢驗結果不符，另日本草莓、香菇...

高雄光電停車場 遭批沒需求硬蓋

高雄市政府2022年把興達港附近2000多坪土地，租給業者設置興達港光電停車場，民代質疑，停車場從前年2月蓋好近2年，卻...

萬年濕地群 獲評地方「重要濕地」

每年2月2日是世界濕地日，屏縣府環保局以水質淨化、生態復育維護萬年溪上游海豐濕地、圳寮濕地及黃金濕地等3處人工濕地，3處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。