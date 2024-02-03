影／蔡顯國造飛機翼難忘 以裝置藝術向金門土地致敬

「造飛機！造飛機！我要造飛機...飛上去！飛上去，飛到白雲」，金門的攝影藝術家蔡顯國最近在自家菜園，以回收的鋁質屋片、角鐵鋼管、廢輪胎與玻璃纖維板等材料，花了1個月的時間，打造一架飛機裝置藝術，飛機上貼滿歷史照片，象徵從過去穿越時空到現在，取名為「逆風者」號，蔡顯國歡迎民眾踴躍來參觀，一起重溫舊時代的美好歲月。

「逆風者」號的接機儀式也相當不一樣，蔡顯國與瓊林里長蔡懷芝等人用人力方式把飛機「拉」進場，並模仿飛機的首航「灑水儀式」，用抽水機抽取井水來噴水，並在機翼兩側掛上鞭炮燃放，象徵這架裝置藝術飛機成功啟航。

蔡顯國說，此次的創作動機來自於近幾年共軍飛機擾台，讓他聯想起小時候曾經看過金門有偵察機起降過，他回想六O年代時，當時金門尚義還有一個航空排，負責在沿岸偵查共軍敵情，以及負責空拍任務，甚至會灑傳單。

他印象中曾經親眼見過偵察機急速俯衝翻滾的特技表演，看它從高空翻滾了幾個倒頭栽，再從低空拉飛來，非常驚險，駕駛員還是紅髮的「阿督仔」，他在地面上還向駕駛員揮手致意。

蔡顯國透露，原本要用牛拉著飛機進場，但因為牛看到飛機上的五顏六色與螺旋槳，嚇壞了「罷工」，最後只能以人力替代；這是第一次做裝置藝術，花了大概一個月組裝完成，材料幾乎都是廢棄的鐵皮、鋼管、油桶、機車輪胎、玻璃纖維板等回收物，拼湊組合起來，沒花什麼錢。

這架飛機是以等比例的偵察機原形打造，飛機的外觀畫上彩虹的元素，因為有彩虹的天空是美好的，另外尾翼有金門風獅爺的彩繪。蔡顯國一人包辦焊接、防鏽、艙內布置及外觀彩繪等工作，機翼和機艙內貼滿了歷史照片，艙內可以容納兩個人，今天就有小朋友爬上機艙體驗開飛機，直說很好玩。