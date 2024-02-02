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高雄市議會臨時會今閉幕 議長康裕成留下經典句

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市議臨時會今天閉會，議長康裕成要求市府務必要與議員加強溝，亦提醒議員們理性問政，因為紛爭過了，過程仍會寫下歷史紀錄。記者王昭月／攝影
高雄市議臨時會今天閉會，議長康裕成要求市府務必要與議員加強溝，亦提醒議員們理性問政，因為紛爭過了，過程仍會寫下歷史紀錄。記者王昭月／攝影

高雄市議會第3、第4次臨時會今早閉幕，過程爆發委員會改選爭議，造成7天11度流會，議長康裕成語重心長地說，「紛爭已過，但過程都寫下歷史」，除要求市府務必要與議員加強溝通，也提醒議員「理性問政、嚴格問政」，不要讓議會因溝通不足，多次擱置，影響全體市民對預算的要求，對審議進度產生質疑。

高市議會臨時會昨完成今年度總預算審議，共刪除9022萬2千元，最終審定歲出1695億7153萬5千元；歲入刪除交通罰款3000萬元，歲出刪市有開發基金5000萬元、2025燈會2000萬元，今早審議市府提案等事項後，宣布閉會，議長康裕成致詞時，打趣地感謝「靈魂歌手」陳其邁，引起議事廳一片莞爾。

康裕成說，為期19天的第3、第4次臨時會，雖然中間有波折，一度被媒體關注，但慶幸已完成113年度地方總預算案，高市原有65名議員，現剩62人，每位議員對自己職責都很在意。

康表示，議會是由所有議員共同組成，要對市民交代，但在議事廳，有些議事規則及法制面仍需要遵守。她感謝各議員最後對委員會的選舉，最後達到共識，已有圓滿結果，抽籤過程有的退讓、有的同意、有的妥協，最終選出委員會，讓議會有新的委員會，昨午也順利審完總預算，總預算刪9000多萬，數字不小。

她也要求市府，對議員的溝通需要加強，很多案擱置後，市府人員均未向議員報告、說明，很多議員都不能接受，請市府要善盡職責，提出的預算或各項報告案一定要跟所有議員做最好的溝通，對特別有想法，有建議議員，更要溝通，不要讓議會因溝通不足，多次擱置，影響全體市民對預算的要求，對審議進度產生質疑。

「臨時會閉幕，紛爭已過，但過程都寫下歷史」，康裕成提醒議員們要「理性問政、嚴格監督」，才能對所有市民交代。現場她也感謝市長陳其邁聽到清潔隊員的心聲，今年讓清潔隊員能回家吃年飯，也提高相關津貼。

陳其邁則感謝議會支持，讓市府能推動一些重大建設，市府將鎖定在產業的轉型，城市行銷，不管在社宅興建，幼托、日照及社會福利工作，都會持續努力，也會按議會在審查過預算過程供的寶貴意見執行，讓高雄更進步。

康裕成 議員 陳其邁

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