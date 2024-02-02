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就任年餘小內閣調整10波 金門用人頻繁大風吹惹議

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導

陳福海上任404天，陸續發布10波人事異動訊息，上一波1月中旬調動時，民政處長許慧婷與行政處長陳金增職務對調，調動最頻繁的是現任金門縣文化園區管理所所長盧根陣，一年調動4次，他原是縣長室秘書，後調任為金門縣家庭教育中心主任，沒多久又調整為金門縣大同之家主任，半年後調任文管所長。

另，參議張瑞心也被調動3次，他原本是縣府參議，前年底陳福海上任時先派觀光處處長、隔年3月調任建設處長，去年12月調為縣府參議。

頻繁的人事異動，引發議論，有人笑稱「在金門開花店商機很大」。縣議員董森堡說，人才要適才適所，不要美其名說是培養、訓練，實際上是利用人事權懲罰異已，影響公務人員士氣。

陳福海強調，輪動是正向的事，讓主管更能瞭解彼此的業務，「一個人走得快，一群人可以走得遠」。

議員 金門 陳福海

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