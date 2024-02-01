快訊

韓江配確定！經兩輪投票 江啟臣獲54票當選立法院副院長

挪10億公款買飛機、超跑 金管會重罰台中銀、停職董座王貴鋒3個月

桃園鬧區警匪衝突！通緝犯拒捕撞警車頭全爛 多名員警受傷送醫

高雄8路口行人號誌燈出現「黃色小鴨」 民眾路過直呼可愛

中央社／ 高雄1日電
2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園在愛河灣及高雄港16-18號碼頭登場，全球首創「雙黃色小鴨」在開幕儀式中，由小船拉進港灣。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園在愛河灣及高雄港16-18號碼頭登場，全球首創「雙黃色小鴨」在開幕儀式中，由小船拉進港灣。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

高雄市政府邀請2隻黃色小鴨在愛河灣展出，市府交通局也在蓬萊路、公園路、五福路及海邊路等8處路口的行人號誌燈，加裝黃色小鴨顯示看版，讓路過民眾看了直呼「可愛」、「有創意」。

黃色小鴨1月27日起在愛河灣展出，為了迎接睽違10年重返高雄的黃色小鴨，交通局於蓬萊路、公園路、五福路及海邊路等8處路口，利用行人號誌燈加裝黃色小鴨顯示看版。

交通局表示，顯示看版會輪播搭乘大眾運輸看小鴨的概念，盼透過創意發想吸引民眾於2024冬日遊樂園與燈會活動期間，多多搭乘輕軌與捷運等大眾運輸前往會場。

交通局說明，此次創意設備屬於期間限定，預計3月即拆回原有的紅綠燈。設置路口包括蓬萊及七賢、公園及大勇、公園及五福、五福及河東、海邊及英雄、海邊及青年、海邊及永平、海邊及苓南前路等8處路口設置。

8路口的行人號誌出現黃色小鴨及輕軌列車等圖案，小鴨圖案上方還搭配「I'M BACK！」字樣，讓不少路過民眾直呼「可愛」、「有創意」，紛紛駐足停留拍照。

高雄市海邊路的紅綠燈在號誌變換時會出現黃色小鴨圖案，吸引民眾拍攝。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
高雄市海邊路的紅綠燈在號誌變換時會出現黃色小鴨圖案，吸引民眾拍攝。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

大眾運輸 愛河 燈會 紅綠燈 高雄市

延伸閱讀

2024龍重登場！ 高雄「岡山燈藝節」2米高超萌「岡喜龍、大眼龍」現身橋邊 7大主題燈區陸續點燈

黃色小鴨變身恐龍 高雄燈會「換臉燈籠」超萌造型曝光

黃色小鴨重返愛河！1圖看今昔10年對比 萬人感動驚呼：高雄變好美

黃色小鴨氣墊藝術展覽驚見「害羞造型」 高市文化局回應了

相關新聞

「天使輪」在高雄外海沉沒 港務公司跨海求償清油費等3億元

帛琉籍貨輪「天使輪」在高雄外海沉沒，殘油和漂流貨櫃造成污染，原船長和天使輪管理公司執行長遭雄檢通緝。高雄港務公司今天指出...

屏東熱博三場域舉行 規畫停車、接駁配套

2024年屏東熱帶農業博覽會本周六登場至3月3日，今年有3大場域，除原有物產館，主辦單位與周邊農業科技園區合作，增加夢蝶...

高雄幸福巴士路線超全國半數 2人預約才成行再檢討

高雄市副市長林欽榮今天出席內門與六龜區幸福巴士的通車典禮，針對目前幸福巴士需要兩人以上預約才能成行，他表示，相關單位會協...

涉貪收押近11個月交保 長治鄉長古佳川今復職：持續捍衛清白  

屏東縣長治鄉長古佳川涉貪汙案，法院收押近11個月後，法院裁定古30萬元交保。古佳川今天下午恢復鄉長職務，對於涉貪，古佳川...

春節前走訪果菜市場 陳其邁：蔬果供應量正常價格平穩

春節將至，高雄市長陳其邁今早前往鳳山果菜市場、高雄果菜批發市場，實地了解春節期間民生物資供應情形，並發放新春小紅包予攤商...

花1億裝潢...高雄最貴租金燒肉店「韓八」 突宣布今凌晨起歇業

在高雄農16特區每月花80萬租金的「韓八韓日燒肉鍋物」，昨突在臉書粉專宣布今天凌晨5點起暫時停止營業， 原因是原物料大幅上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。