高雄幸福巴士路線超全國半數 2人預約才成行再檢討

高雄市副市長林欽榮今天出席內門與六龜區幸福巴士的通車典禮，針對目前幸福巴士需要兩人以上預約才能成行，他表示，相關單位會協助媒合有需求的民眾順利搭乘，未來更會視狀況調整，以達到偏鄉交通平權的目標。

高雄市內門及六龜區「幸福共享，高雄GO」幸福巴士於今天舉行通車典禮，高雄市副市長林欽榮、高雄市區監理所所長劉育麟、市議員林義迪等人都出席參加。林欽榮表示，高雄自103年施辦幸福巴士以來，全國有61條類似這樣的路線，但高雄就佔超過一半，有33條之多，且未來屬於2.0的系統會越來越多。

高雄市議員林義迪表示，這樣的交通系統為偏鄉民眾帶來許多好處，但希望目前需要2人以上才能預約的措施，能更貼近民眾的需求，「有些老人剛好就住在村尾，就只有一個人，希望有關單位能注意到這樣的情況。」