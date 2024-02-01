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春節前走訪果菜市場 陳其邁：蔬果供應量正常價格平穩

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今早走訪高雄果菜批發市場，了解物資供應情形。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁今早走訪高雄果菜批發市場，了解物資供應情形。記者王勇超／攝影

春節將至，高雄市長陳其邁今早前往鳳山果菜市場、高雄果菜批發市場，實地了解春節期間民生物資供應情形，並發放新春小紅包予攤商及採買民眾，向辛勞的市場工作者拜賀早年。陳其邁說，過年的蔬果供應量充足，市府會確保民眾買到的食材新鮮、價格穩定，「大家過個好年！」

陳其邁說，今年蔬果供貨都正常，價格也跟往年差不多，市府物價督導小組持續監控花卉、肉品、蔬菜的價格，衛生局的食安小組也已啟動，希望確保民眾過年吃到的食材新鮮、價格穩定。

高雄果菜市場的攤商說，年前菜價以往例都會略漲一些，但主要還是看供應量，如果量少就會價高，目前蔬菜、水果價格大概平穩，苦瓜2年前1斤200多元，前陣子一斤60多元，目前一斤70多元，「只要天氣不要變冷，價格就不會上漲！」另一名攤販說，高麗菜夏季因為平地無法種植，都須從高山運下來，價格較貴，目前批發價1公斤約10元。

農業局表示，今年蔬菜水果生長佳，產量豐收，供應量充足，價格穩定。高雄蜜棗進入產季，今年氣候因日夜溫差大，蜜棗外觀青翠、口感皮薄、果肉雪白細緻，碩大圓滿的外型，號稱「台灣青蘋果」，深受國內外消費者喜愛。建議民眾可多加選擇蜜棗、蓮霧等當季國產盛產水果，作為新春佳節送禮或年節祭祀的最佳好選擇，價格較親民。

農業局說，春節期間各主要批發市場預估供應量，高雄果菜批發市場可供應青果620噸、蔬菜1850公噸，鳳山果菜市場可供應青果608公噸、蔬菜701公噸，高雄花卉可供應花卉約32萬5000把，高雄肉品批發市場毛豬可供應3670頭。

高雄市長陳其邁今早到鳳山果菜市場發放小紅包給攤販及採買民眾。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁今早到鳳山果菜市場發放小紅包給攤販及採買民眾。記者王勇超／攝影

春節 水果 陳其邁

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