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議員建議 高市國中男打HPV疫苗

聯合報／ 記者徐如宜／高雄報導

高雄市議會昨召開臨時會審預算，議員邱于軒關心國中生公費人類乳突病毒（HPV疫苗接種服務，指台北市今年已加碼提供2022年入學國中男生公費9價HPV疫苗，建議高雄市也應跟進或先小規模試辦；衛生局表示已在研擬，並向中央反映地方需求。

邱于軒表示，衛福部國民健康署自2018年起啟動國中女生公費人類乳突病毒疫苗接種服務，台北市衛生局2024年已提供2022年入學國中男生公費9價HPV疫苗，並透過校園設站，提供國中男、女生共同接種疫苗，降低HPV感染衍生癌症發生。

邱于軒指出，HPV疫苗接種是世界趨勢，不分男女，不應該在疫苗接種上以傳統性別觀念認為女生優先，北市衛生局編列預算提供國中男生接種，高雄市少子化嚴重，學生應該受到更好的照顧，若也同樣執行要花多少錢？

衛生局長黃志中表示，國中校園HPV疫苗接種由2價變成9價，目前是國中女生，沒有男生，國中男生是否接種還在研擬中。

黃志中說，高雄市國中女生施打HPV疫苗，全部經費約3000萬元，地方政府負擔約1100萬元，中央負責2000萬元；高雄若要將國中男生也納入接種對象，市府大約要編列3000萬元，將向中央反映地方需求，將國中男生納入接種對象。

疫苗 衛生局 HPV

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