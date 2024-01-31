金湖2活動中心啟用 陳福海槓陳玉珍「教」她如何做立委

金門縣金湖鎮今天一連舉行2個社區活動中心的啟用典禮，包括縣長陳福海、立委陳玉珍兩人都全程參與，兩人互動成為焦點，陳福海在致詞時以「前輩」身份，「教」陳玉珍做立委，她是做金門人的立委，不是不分區立委，應該與人為善，不要咄咄逼人，這樣是要不到預算的；陳玉珍不甘示弱的澄清，自己跟中央首長關係都友好，認為自己幫金門爭取預算沒有問題；兩人一番「鬥嘴鼓」，互不相讓，讓現場氣氛頓時尷尬起來。

金湖鎮今天一口氣有后園與林兜兩社區活動中心舉行啟用典禮，陳福海與陳玉珍兩人都全程參與，但私底下互動不多，陳福海在致詞時還以自己是「前輩」的身份，「指導」陳玉珍要廣結善緣，要跟每個政黨交朋友，維持友好關係。目前中央補助，金門的財政分級是第3級，跟新竹市一樣，跟澎湖與馬祖兩離島不同，自籌款偏多，這對金門真的很不公平，這才是立委應該要去反應爭取的。

陳福海提及陳玉珍曾說，好不容易爭取到中央停車場預算，為何縣府要退回，陳福海說明，中正國小等3個停車場的工程要花9億多的預算，當中縣府自籌款要花4億5千萬多，他說，金湖地區1月份開始停車位收費，結果不到一周發現台銀對面收費停車場，一輛車都沒有，可見「使用者付費」的觀念，還是要教育。

至於如何跟中央要預算？陳福海以他的從政經驗說，如果你到處罵人不友善，中央是不可能給預算，又不是頭腦有問題；陳福海建議陳玉珍，身為金門立委要站在金門的角度看事情，如果老是咄咄逼人，應該去當不分區立委，而不是金門的立委；老是跟人家吵架，是要不到預算。

針對陳福海的「指導」，陳玉珍也不甘示弱說，每個人站在不同的位置，格局思維不同，她說自己是很有聲量的立委，認為自己幫金門爭取預算沒有問題。陳玉珍表示，后園活動中心應該不會成為蚊子館，如果縣長要去監察院做說明報告，她願意提供協助。

陳玉珍也意有所指的說，選舉已經過了，有些事不再提起。陳玉珍也提到，她先前去北京，有建議民眾去廈門可以多帶酒，這部分陸方已實現；此外，免稅酒議題，大陸也支持；她邀請陳福海找時間，兩人一起去北京，要求開放陸客來金門觀光。