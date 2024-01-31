北市將國中男生納入HPV疫苗對象 高雄研擬向中央提需求

高雄市議會今天召開臨時會審預算，關於國中女生公費人類乳突病毒（HPV）疫苗接種服務，議員邱于軒指台北市今年已加碼提供2022年入學國中男生公費9價HPV疫苗，建議高雄市也應該跟進，或先小規模試辦。衛生局長黃志中表示，已在研擬，並向中央反映地方需求。

邱于軒表示，衛生福利部國民健康署自2018年起啟動國中女生公費人類乳突病毒（HPV）疫苗接種服務，台北市衛生局2024年已提供2022年入學國中男生公費9價HPV疫苗，透過校園設站，提供國中男、女生共同接種疫苗，降低HPV感染衍生癌症發生。

邱于軒表示，HPV疫苗接種是世界趨勢，不分男女，不應該在疫苗接種上以傳統的性別觀念認為女生優先。台北市衛生局用本預算編列金額給國中男性，那高雄市少子化非常嚴重，如果也同樣執行，要花多少錢？

衛生局長黃志中表示，國中校園HPV疫苗接種由2價變成9價，目前是國中女生、沒有男生，國中男生是否接種還在研擬中。目前高雄市國中女生施打HPV疫苗，地方政府負擔的經費約1100萬，中央負責款項2千萬，全部經費約3千萬；高雄若要將國中男生也納入HPV疫苗接種對象，市府大概要編列3千萬。衛生局會向中央反映地方需求，並研擬將國中男生納入接種對象。