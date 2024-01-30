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視訊診療讓屏東人很有感 前年較去年大幅成長一倍

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏縣府衛生局前年起在原鄉及離島地區10個衛生所推遠距診療，以眼科、耳鼻喉科、皮膚科為主，再擴及失智個案確診和糖尿病照護，去年使用衛生所遠距診療民眾較前年成長一倍。圖／縣府衛生局提供
屏縣府衛生局前年起在原鄉及離島地區10個衛生所推遠距診療，以眼科、耳鼻喉科、皮膚科為主，再擴及失智個案確診和糖尿病照護，去年使用衛生所遠距診療民眾較前年成長一倍。圖／縣府衛生局提供

屏東縣地形狹長、幅員遼闊，舟車勞頓也降低原民偏鄉及離島民眾到屏東市區或跨縣市大醫院就醫意願，縣府衛生局前年起和醫學中心、區域醫院合作，在原鄉及離島10個衛生所建置遠距醫療照護系統和設備，以眼科、耳鼻喉科、皮膚科為主，再擴及失智個案確診和糖尿病照護，縣府今天舉辦遠距醫療標竿學習與成果分享會，指去年使用衛生所遠距診療民眾較前年成長一倍，未來朝增設科別邁進。

縣長周春米說，自2021年衛福部規畫建置遠距醫療平台，縣府向中央爭取經費，隔年起陸續於原鄉及離島地區10個衛生所建置遠距醫療照護系統及相關設備，讓高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄長庚醫院等醫學中心的眼科、耳鼻喉科、皮膚科專科醫師，透過視訊給予偏鄉、離島民眾診療建議；有了遠距專科診療服務，可用更現代、更科技方法解決就醫交通舟車勞頓問題，透過在地醫師協助與遠端專科醫師專業對話，讓醫療無界、照顧無限。

縣府衛生局長張秀君說，原鄉高齡化，失智個案的確診耗時耗力，衛生局透過跨網絡溝通，與衛福部健保署、屏東基督教醫院及三地門、瑪家、霧臺鄉衛生所，建立失智照護一條龍服務，由屏基神經內科醫師提供神經內科遠距專科門診服務及診斷疑似認知異常之服務模式，進一步結合屏基綠色通道影像檢查及認知檢查。

她說，衛生局並與在地醫師合作治療，改變過去病人需要多次往返醫院方能確診及領藥，現在可集中於1日到醫院檢查，後續均可於在地衛生所就醫治療；另外，遠距醫療也連結糖尿病照護網絡，目前山地離島地區衛生所的眼科遠距門診力，都有提供眼底鏡檢查服務，建議有需求的民眾及糖尿病友就近善加利用，還能體驗醫療新科技。

她說，去年使用衛生所遠距診療的民眾已較前年成長一倍，顯示服務模式漸獲民眾肯定，因應今年7月份通訊診察治療辦法新制上路，未來也將持續評估在地民眾的醫療需求增設診療科別，期能透過遠距診療模式，提供更具可近性及持續性的醫療照護服務，實踐在地就醫、在地治療、在地老化的理念。

屏縣府衛生局前年起在原鄉及離島地區10個衛生所推遠距診療，以眼科、耳鼻喉科、皮膚科為主，再擴及失智個案確診和糖尿病照護，去年使用衛生所遠距診療民眾較前年成長一倍。圖／縣府衛生局提供
屏縣府衛生局前年起在原鄉及離島地區10個衛生所推遠距診療，以眼科、耳鼻喉科、皮膚科為主，再擴及失智個案確診和糖尿病照護，去年使用衛生所遠距診療民眾較前年成長一倍。圖／縣府衛生局提供

衛生所 遠距 醫師

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