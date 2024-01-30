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高雄龍德新橋開放通車 疏導大順路沿線交通

中央社／ 高雄30日電
高雄龍德新橋今天中午通車。聯合報系資料照片／記者王昭月翻攝
高雄龍德新橋今天中午通車。聯合報系資料照片／記者王昭月翻攝

高雄龍德新橋今天中午通車，高雄市副市長林欽榮表示，此橋梁總經費約3.56億元，跨越愛河的鋼拱橋梁銜接河堤南路，新闢的新德路至博愛路之20米寬L型道路今天一併開放通車。

高雄輕軌於今年元旦成圓，為疏導大順路沿線好市多、萬豪酒店、義享天地等百貨商場交通流量至龍德新路，市府團隊規劃配套交通替代路線。

工務局今天發布新聞稿表示，繼110年7月完成龍德新路拓寬（新德路至大順一路，原20公尺拓寬為26公尺）後，跨越愛河的龍德橋橋梁工程，今日中午開放通行。

林欽榮說，因應大順百貨商圈帶來的人潮車潮，高市府近年針對周邊的龍德新路拓寬，並啟動龍德新路東延工程，同時新闢新德路至博愛路道路，有效健全周邊路網降低交通衝擊。原訂契約完工日為今年4月28日，在團隊努力下今日順利開放主線橋梁通行。

林欽榮表示，已要求施工團隊在不影響行車前提下，龍德新橋兩側自行車道及河堤植栽、綠色地被景觀改善作業，必須配合107期道路於3月底完成。

龍德新路的拓寬及東延，除導引大順路車流，也可串聯107期市地重劃區道路至民族一路，工務局表示，通車後能夠大幅度疏導博愛至民族期間的大順路段約28%車流移轉量。

工務局指出，龍德橋全長190公尺（含引道）、寬26公尺的鋼構拱橋，選色以粉紅色及黃色為橋梁進行塗裝，優美造型加上鮮豔色調，呼應鄰近的龍華國小及正對的義享天地，預料將是景觀新亮點及拍照打卡景點。

林欽榮 愛河

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