改善內門居民就醫問題 旗醫中醫借紫竹寺巡診
為了更貼心照顧鄰里居民的身體健康，旗山醫院中醫科攜手內門南海紫竹寺，推出中醫巡迴醫療服務，讓內門區居民在家附近即可享受專業的中醫照護。
旗山醫院的中醫專業團隊自2月2日起，每周五早上於南海紫竹寺香客大樓，為內門居民提供量身訂製的中藥治療和針灸療法，打造親切且貼心的就醫體驗。醫療團隊由旗山醫院中醫科蕭坤元醫師帶領，他不僅在居家中醫針灸有豐富經驗，過去更積極參與巡迴醫療服務。
蕭坤元指出，偏鄉地區居民主要從事農牧業及勞動業，隨著年齡層逐年上升，退化相關的關節疾病尤其普遍，可針灸緩解局部不適，同時內服中藥也有良好的療效。此活動不僅能為退化性關節炎患者提供服務，更能滿足居民的其他醫療服務。
有中醫醫療需求的居民，自2月2日起每週五早上8:30至11:30之間至內門南海紫竹寺的香客大樓就診。
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