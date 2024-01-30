高雄大順路不再狂塞！龍德橋開放通車優化大順商圈路網

高雄輕軌成圓，為疏導大順商圈的通流量至龍德新路，高市府規畫配套交通替代路線，跨越愛河的龍德橋今天中午開放通行。副市長林欽榮表示，今年3月底可完善以龍德新路建構的路網系統，貫穿博愛一路、自由一路再銜接至民族一路，為大順路建構東西向平行替代路徑，預估可移轉大順一路28%的尖峰時段交通量。

林欽榮表示，龍德新路的拓寬及東延，除藉由工程手段讓拓寬後的龍德新路延伸至河堤南路，導引大順路繁忙車流，更得以串連107期市地重劃區道路至民族一路，能夠大幅度疏導博愛至民族期間的大順路段約28％車流移轉量。「鼓山區龍德新路南側道路開闢及往東延伸跨越愛河橋梁工程」總經費約3.56億元，興建一座跨越愛河的鋼拱橋樑銜接河堤南路，同時新闢新德路至博愛路的20米寬L型道路，今日一併開放通車。

龍德橋包含引道全長190公尺、寬26公尺，為鋼構拱橋，選色以粉紅色及黃色，為橋梁進行塗裝，呼應鄰近的龍華國小及正對的義享天地，成為景觀新亮點及拍照打卡景點。