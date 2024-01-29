黃色小鴨展示2天產值破10億 已平10年前紀錄

黃色小鴨重磅重返高雄愛河灣，人潮爆滿，高雄市觀光局指27日開幕第2天，兩天狂吸60萬人朝聖，估計產值逾10億，已平10年前商機效益！

高雄市觀光局今天指出，黃色小鴨搭配「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」，開幕首日即創下32萬人次參觀紀錄，昨天再湧入28萬人次，總計2天吸引超過60萬人參觀，適逢寒假，連今天也人潮滿滿，據高捷公司統計，輕軌27、28日的單日運量各逼近2022跨年歷史新高，2天高達13萬7579人次搭乘，幾乎班班客滿。

看好「黃色小鴨」商機，包括晶英國際行館，承億酒店都推「搭遊艇、賞小鴨」行程，由海上視角看黃色小鴨，又是另外一番風情。

高雄市觀光局長高閔琳今午頂著3級風搭遊艇看黃色小鴨，她化身專業覽指出，新啟用的高雄港旅運中心，現在有大型的國外郵輪停靠，中心3樓即是看小鴨的絕佳視角。

她說，這次高雄燈會黃色小鴨系列活動，市府與高雄港務公司合作，以1個月時間將16至18號碼頭的貨櫃火速清離，並整地、進行照明設計，變為大型氣墊進駐的遊樂園，華麗轉身，透過港市合作，讓市民有帶來歡樂的全新開放空間可玩。

水域的黃色小鴨則動用大型吊車，自兩側碼頭連浮台一起吊入愛河，再由潛水夫下水固定纜索，很是考驗。水湧浪，有遊艇業者埋怨，水域動線受限，海巡不時驅趕美中不足，但高閔琳說，黃色小鴨下面有很多裝置，以維持充氣飽滿，基於安全，須設很多圍標，設立警戒線與管制範圍，並接受海巡人員的管制，以讓遊艇安全地靠近，感受不一樣的景致

高閔琳說，除荷蘭藝家霍夫曼授權的黃色小鴨外，在地藝術家也推出「森林療育」創作，有恐龍大象蘑菇等，另美食市集布滿愛河灣，有傳統口味美食、復古童玩，異國餐點及文創市集等，配合市長陳其邁主張的「還河於民」政策，也結合獨木舟、立槳等水域運動，飯店及遊艇業者更推出搭遊艇看小鴨行程。