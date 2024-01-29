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高流迎黃色小鴨推金呱閃閃燈光秀 療癒森林夢幻撫慰

中央社／ 高雄29日電

迎黃色小鴨重返高雄愛河灣，高雄流行音樂中心準備了「金呱閃閃」燈光展演，搭配輕快音樂，在燈會期間每晚6時至10時，每半小時展演1次；17號碼頭更有大型充氣藝術裝置展覽「療癒森林」。

高雄流行音樂中心發布訊息指出，這次除了高流建築及愛河灣沿岸布設燈光之外，也感謝港務公司，讓高流能夠將外觀極具特色的港埠旅運大樓作為展演的一部分，透過在頂樓環繞的燈光設計，讓光束產生開合效果，也讓來到愛河灣民眾有不同以往視覺享受。

「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」即日起至2月25日於高雄愛河灣及16至18號碼頭（輕軌旅運中心站）登場，除黃色小鴨重返愛河灣，在16至18號碼頭也推出地景裝置、遊樂設施、美食市集及藝文展演等活動。

高雄市政府文化局今天發布新聞稿指出，除展演活動外，也攜手藝術家大石曉規、吳騏、張育嘉、陳奕彰以及陳普等人於高雄港17號碼頭推出大型充氣藝術裝置展覽「療癒森林」。

文化局長王文翠表示，「療癒森林」在關照著光環境與生態議題的同時，呈現既夢幻又撫慰人心的巨型充氣藝術裝置。

高美館代理館長林羿妏指出，此次展出中高達12米的黑色大恐龍「傷口裡的光－Please蛇頸龍」來自藝術家陳普的「黑青」系列作品，布著傷痕的蛇頸龍傳達出人們成長過程不斷受外在刺激而蛻變茁壯的生命歷程。

高雄在地雕塑家陳奕彰的粉紅大象作品「林叔旺伯」靈感則來自大象林旺，高雄也正是林旺落腳台灣的第1個家，期望傳達台灣濃濃人情味，以及移民文化落地生根的溫暖氛圍。

國際知名插畫家大石曉規（Akinori Oishi）的作品「一起微笑吧」，以錯落的大小蘑菇呼應著節慶的相聚時光，呈現農耕文化，也象徵著生命循環。

藝術家吳騏的作品「孵蛋花」，以山櫻花結合鳥人角色創作而成，風格奇幻而童趣，宛如手掌般的花朵溫柔地呵護著生命與希望，準備帶著觀眾探索未知世界。

而張育嘉的「美獸Max Hero」則如同動漫中會變身的超級英雄，穿上象徵喜悅與活力的華麗戰鬥服，以活潑熱情的繽紛色彩為大家的龍年帶來祝福與好運。

愛河 碼頭 藝術家

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