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奇美博物館推新實境遊戲 融入台南400元素

中央社／ 台南29日電
奇美博物館配合台南400活動推出全新實境遊戲「穿越時空的航海家」，讓造訪博物館民眾透過融入AR擴增實境技術的謎題與故事，了解館藏文物，並揭開400年歷史謎團。本報資料照片
奇美博物館配合台南400活動推出全新實境遊戲「穿越時空的航海家」，讓造訪博物館民眾透過融入AR擴增實境技術的謎題與故事，了解館藏文物，並揭開400年歷史謎團。本報資料照片

奇美博物館配合台南400活動推出全新實境遊戲「穿越時空的航海家」，讓造訪博物館民眾透過融入AR擴增實境技術的謎題與故事，了解館藏文物，並揭開400年歷史謎團。

奇美博物館今天發布新聞稿指出，館方首款融入AR技術實境遊戲「穿越時空的航海家」，去年底舉辦封測體驗場，收到熱烈迴響，預定於3月1日正式推出，民眾只要購買遊戲盒，使用手機登入網頁後就能在展廳開始遊戲，每盒供2至5人使用，即日起開放早鳥優惠價預購。

館方指出，遊戲配合台南400特別企劃，以1624年前後的台灣為背景，將歷史故事精妙埋入解謎關卡中，帶領民眾經歷荷蘭東印度公司來台發展過程，例如1622年初探台灣、1624年在澎湖被明朝軍隊圍攻等歷史事件，途中還會遇到當時具影響力的各國歷史人物。

館方指出，透過遊戲推進，能閱覽台灣歷史，還能了解館內豐富文物，以有趣、好玩的方式吸收知識。

館方指出，遊戲融入AR擴增實境互動科技，只要運用遊戲盒道具與遊戲系統AR功能，就能在展廳發現神祕圖像，進而掌握線索與解開謎題，虛實整合的體驗讓玩家輕鬆進入故事情境。

館方指出，為了讓更多民眾參與，以豐富歷史故事與AR沉浸體驗為主打，不強調解謎複雜度，遊戲難易適中，無論是家庭觀眾或年輕族群都能從中感受解謎樂趣與成就感，是老少咸宜的入門款實境遊戲。

奇美博物館 文物 擴增實境

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