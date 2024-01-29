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演唱會如賺新台幣！高雄攤商喜迎紅髮愛德 期待人潮爆發

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
演唱會結束不到一小時，六合夜市就會湧入的大量歌迷，每個攤位前都有排隊人潮。記者蔡世偉／翻攝
演唱會結束不到一小時，六合夜市就會湧入的大量歌迷，每個攤位前都有排隊人潮。記者蔡世偉／翻攝

去年高雄光靠演唱會創造了逾45億元觀光財，國內外天王、天后、天團接力選擇在高雄開唱，演唱會效應帶動經濟與商機，讓高雄市政府推出「加食延暢」方案，憑票加碼換商圈夜市優惠券活動，將演唱會人流成功導入商圈夜市消費。今年光是上半年，就有包含紅髮艾德（Ed Sheeran）、Rod Stewart、五月天、高雄櫻花季音樂節及2024大港開唱等演唱會蓄勢待發。

高雄市政府將再推出2024年的商圈夜市優惠券，2月2日起至2月4日，歌迷朋友只要憑Ed Sheeran演唱會門票，在左營等6處高捷車站就能兌換。經發局長廖泰翔表示，為了擴大經濟效益、導流演唱會人流落地消費，市府持續搭配演唱會檔期，量身打造推出對接方案。後續還有Rod Stewart、五月天、高雄櫻花季音樂節及2024大港開唱等演唱會等著歌迷來領取。

六合夜市管委會莊其章主委表示，去年攤商被演唱會引入的人流嚇到，只要是演唱會期間，人潮就會爆滿，收到滿滿的商圈夜市優惠券。現在攤商聽到「演唱會」三個字就像看到「新台幣」一樣高興，聽聞今年還有很多場演唱會可收券，已經提早規劃人力與備料，就等演唱會經濟再爆發。

高雄市政府推出2024「加食延暢」商圈夜市優惠券。記者蔡世偉／翻攝
高雄市政府推出2024「加食延暢」商圈夜市優惠券。記者蔡世偉／翻攝
六合夜市管委會莊其章主委表示，去年攤商被演唱會引入的人流嚇到。記者蔡世偉／翻攝
六合夜市管委會莊其章主委表示，去年攤商被演唱會引入的人流嚇到。記者蔡世偉／翻攝

演唱會 六合夜市 櫻花季

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