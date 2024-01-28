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高雄中華五福圓環實體化改善 未來行人直行也免繞圈圈

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市大立商圈中華、五福圓環是交通要道，第一階段變革已完成開放機車直行，接下來要將目前槽化線區域實體化，汽車停車格維持原有。記者徐如宜／攝影
高雄市大立商圈中華、五福圓環是交通要道，第一階段變革已完成開放機車直行，接下來要將目前槽化線區域實體化，汽車停車格維持原有。記者徐如宜／攝影

高雄市大立商圈中華、五福圓環是交通要道，第一階段變革已完成開放機車直行，機車族覺得方便不少，但附近雄女學生騎腳踏車還是覺得怕怕的，寧可繞行圓環。市府交通局表示，為讓車行動線更單純、降低事故風險，第二階段會進行將目前槽化線區域實體化，汽車停車格維持原有。

工務局表示，實體化工程細節目前在審圖中，等國土署核定就可施作。

過去中華、五福圓環，機車須繞圓環而行，被迫「二段式」直行，圓環外圈的機慢車只能直行或右轉，不得左轉，外環汽、機車擦撞事故不斷。高市府前年10月縮減分隔島、擴大道路面積，圓環內機車可以和汽車一起直行，但機車必須兩段式左轉，已設置機慢車兩段式左轉標誌，以及機慢車待轉區，騎士覺得方便不少。

高雄市議員陳美雅表示，中華、五福路都是要道，每日車流量大，要求交通局規畫需顧及車輛、行人需求，提出細部規畫圖，降低交通事故風險。

交通局表示，中華、五福圓環交通改善工程分兩階段，第一階段是機車不需繞行圓環，已完成；第二階段再繼續優化車輛及行人動線，並將目前的槽化線實體化，未來行人也可直行不用繞圈圈。

雄女校園離中華、五福路圓環不遠，上、下學騎腳踏車代步的學生不少。學生反映，雖然腳踏車可以像機車一樣直行或等兩段式左轉，但車流量又大，「心裡還是有些怕怕的」，寧願騎圓環的外環慢慢繞。

交通局表示，目前規畫圓環分隔島旁劃有槽化線，槽化線是用以引導車輛駕駛人循指示的路線行駛，並禁止跨越。但觀察仍有車輛會行駛在槽化線上，第二階段的改善工程會將槽化線區域實體化，確實做到實體分隔，未來連行人都可以直行過馬路，不需再繞圓環外側。

工務局表示，有關於現在要改善中華五福圓環的實體化改善工程目前在審圖當中，等國土署核定就可以作，目前交通局計畫做槽化線之後實體分隔，交通號誌已經處理好。

高雄市大立商圈中華、五福圓環是交通要道，車流量大，行人穿越頻繁。記者徐如宜／攝影
高雄市大立商圈中華、五福圓環是交通要道，車流量大，行人穿越頻繁。記者徐如宜／攝影
高雄市大立商圈中華、五福圓環是交通要道，第一階段變革已完成開放機車直行，接下來要將目前槽化線區域實體化，汽車停車格維持原有。記者徐如宜／攝影
高雄市大立商圈中華、五福圓環是交通要道，第一階段變革已完成開放機車直行，接下來要將目前槽化線區域實體化，汽車停車格維持原有。記者徐如宜／攝影
高雄市大立商圈中華、五福圓環是交通要道，第一階段變革已完成開放機車直行，接下來要將目前槽化線區域實體化，汽車停車格維持原有。記者徐如宜／攝影
高雄市大立商圈中華、五福圓環是交通要道，第一階段變革已完成開放機車直行，接下來要將目前槽化線區域實體化，汽車停車格維持原有。記者徐如宜／攝影
高雄市大立商圈中華、五福圓環是交通要道，第一階段變革已完成開放機車直行，接下來要將目前槽化線區域實體化，汽車停車格維持原有。記者徐如宜／攝影
高雄市大立商圈中華、五福圓環是交通要道，第一階段變革已完成開放機車直行，接下來要將目前槽化線區域實體化，汽車停車格維持原有。記者徐如宜／攝影

行人 腳踏車 高雄市 待轉區 停車格 機車族

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