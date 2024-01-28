弱勢老人難安身 志工協助翻修破屋

聯合報／ 記者王昭月／高雄報導

一個高雄兩個世界，高雄美術館位處精華地段，74歲阿豐伯卻獨居在屋頂塌陷的老屋內，每天睡在滿是砂灰的床上，餐飯混著砂石，可說是「吃土度日」。農曆年前，衡山基金會拆除破損屋瓦及坍落天花板，讓阿豐伯過一個平安年。

低收入戶阿豐伯受多重疾病糾纏導致行動困難，因無力負擔修繕破損不堪的屋頂，生活起居都要忍受殘破屋頂上方掉落的水泥碎片。有時夜裡起床還會發現自己滿臉、滿身灰砂，逢雨天更是泥沙混雜雨水，飽受濕氣與發霉之苦。

阿豐伯住家附近有許多老式三合院，與美術館高級住宅地段僅一線之隔，如此人聲鼎沸的地段卻住著無依的孤老，令人唏噓。

高雄市長虹獅子會長李碧霞表示，阿豐伯無依無靠，一個人住在比廁所還小的房子裡，志工師傅修繕施工，兩、三人就難以轉身，屋頂感覺更是隨時會掉下來，讓人看了十分害怕，第一次看到有人生活這麼艱難，於心不忍。

衡山基金會幹部多次探訪、考察，昨天派出大批志工拆除破損屋瓦及坍落天花板，並搭建全新鐵皮屋頂及輕鋼架，除檢修室內線路也安裝燈具，拆除搖晃不穩固的床板，更換全新床組、棉被、枕頭等家具，期望阿豐伯能在過年前有個安穩的居家環境。

美術館 天花板

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