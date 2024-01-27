快訊

誹謗女作家判賠26億元…外媒還原庭審過程 川普小聲嘀咕講這句

澳網／首闖大滿貫決賽亞軍作收 陸21歲女好手：我能更好

健身工廠首家離島店插旗澎湖 18縣市第70家

中央社／ 澎湖縣27日電

國內上市運動健身品牌的「健身工廠」今天插旗澎湖。成為國內18縣市的第70家據點，未來持續擴點至百家以上，而「澎湖的這一小步，是未來進軍國際的一大步」。

「健身工廠」總經理林洵賢今天在澎湖喜來登酒店舉辦插旗菊島發表會，現場有招募工作夥伴，希望澎湖青年回鄉加入工作團隊一起運動健身。縣長陳光復、副議長藍凱元、馬公市代會副主席莊國輝等人到場祝賀，現場並有多人進行健身前暖身運動。

林洵賢表示，「健身工廠」在民國94年創立，今年剛滿18歲，全台目前17縣市有近70處據點，澎湖早在5年前就想進駐，但直到今年才尋覓到合適地點，並在今天正式插旗菊島，這是全台18縣市的第70處據點，成為民眾複合式生活重心，未來還會繼續在全台佈點，尤其澎湖的一小步，是健身工廠進軍國際的一大步。

「健身工廠」位於馬公中華路段的舊地院辦公大樓用地，目前由全聯經營超市，其中3樓佔地450坪，各項運動健身設備齊全，並有專業人才，將在3月正式營運，澎湖13至100歲的民眾都可以隨時前往運動體驗，全民一起運動強身強國。

健身 澎湖 運動

延伸閱讀

台電圍爐餐會公益 澎湖獨老提前圍爐過年

全年都能玩！ 澎湖推四季旅遊亮點 登島還可抽液晶電視

希望四季都有旅客 觀光樹強力宣傳澎湖四季遊

澎湖休憩園區打造龍年花海 春節走春好去處

相關新聞

推新住民多元文化 移民署邀印尼講師分享母國音樂美食

年節將屆，移民署金門縣服務站為推廣新住民多元文化，今天邀請來自印尼的講師麗美，介紹母國印尼的音樂及美食，展現印尼豐富獨特...

黃色小鴨充氣時「跌倒」變糗照？ 高市觀光局：大家誤會了

黃色小鴨睽違10年今天重返高雄，有民眾拍下小鴨充氣下水前一刻「跌倒」露出屁屁，且鴨腳朝上的超萌糗態，網友還震驚笑說「原來...

金門假日花市登場 民眾採買應景花卉與欣賞酒甕春聯

農曆春節即將到來，林務所今天舉辦迎新春假日花市活動，此次活動共邀集11家在地花卉園藝業者、5家美食業者與公務宣導單位來擺...

高雄「冬日遊樂園」遊具限定半小時一場次 民眾轟沒誠意

高雄愛河灣停靠2隻黃色小鴨吸引人潮，觀光局今年搭配燈節活動，在碼頭打造「冬日遊樂園」，主打大型球池與多種氣墊樂園，均為免...

高雄大社陳清良2度榮登全國「蜜棗王」 品質訣竅大公開

全國蜜棗評鑑結果出爐，高雄市包辦冠、亞、季軍、優良獎及果品優選共20獎，其中大社果農陳清良二度拿下「蜜棗王」！他栽培的高...

鎖定竹科高消費力 屏東縣府到竹北力推在地農特產

新竹地區因竹科創造出大量高收入居民，就連屏東縣府都看上這股竹科消費力，力推屏東當季在地最新鮮的蓮霧及蜜棗等農產在遠百竹北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。