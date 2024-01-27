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黃色小鴨充氣時「跌倒」變糗照？ 高市觀光局：大家誤會了
黃色小鴨睽違10年今天重返高雄，有民眾拍下小鴨充氣下水前一刻「跌倒」露出屁屁，且鴨腳朝上的超萌糗態，網友還震驚笑說「原來黃色鴨鴨有腳」。高市觀光局今午表示，網友拍到的其實是裝置藝術「屁屁鴨」，原創者霍夫曼的2隻黃色小鴨在愛河灣展出充氣時並沒有跌倒。
相隔10年，荷蘭藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）帶著一對黃色小鴨重返高雄，今天起至2月25日於愛河灣及16-18號碼頭（輕軌旅運中心站）正式登場。
有網友在黃色小鴨進場前夕，拍到碼頭岸邊竟有1隻黃色小鴨跌倒，鴨腳朝上、露出鴨屁屁，這張跌倒的照片讓網友直呼：「好可愛！」、「本來站著沒有很想去，現在跌倒了，就很想去看看了！」
也有許多網友對黃色小鴨竟然有腳感到震驚，有人說：「黃色小鴨原來有腳！」也有網友表示，想不到看不到的地方，「還是很用心的做了腳！」
黃色小鴨的「跌倒照」萌翻網友，但高市觀光局說，霍夫曼帶來的2隻黃色小鴨充氣時沒有發生意外，也沒有跌倒，更沒露出鴨腳，「2隻鴨鴨好好的，已經在愛河灣上展覽！」網友說的跌倒小鴨，其實是「2024 Kaohsiung Wonderland冬日遊樂園」的裝置藝術「屁屁鴨」。
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