金門假日花市登場 民眾採買應景花卉與欣賞酒甕春聯

農曆春節即將到來，林務所今天舉辦迎新春假日花市活動，此次活動共邀集11家在地花卉園藝業者、5家美食業者與公務宣導單位來擺攤，現場吸引數百位民眾參與，大家爭相選購各式年節應景花卉，現場買氣搶搶滾；此外也邀請金門50位書法老師在大酒甕上揮毫，書寫創意十足的春聯，讓整個園區洋溢著年味。

金門縣長陳福海一早9點多就到場參與活動，由於天候寒冷，陳福海還準備了不少暖暖包送給民眾，展現親民的一面，不少民眾也爭相跟他合影，他也來者不拒跟攤商與民眾擺拍。

此次林務所龍年活動再次與金門縣書法學會合作，由理事長徐心富率50位書法老師於50個退除役大酒甕上揮毫別具趣味「龍喜為你」及「屁孩殺手」等50組應景賀詞及創意梗語，更在林務所的路口酒甕上繪製兩條金龍，酒香藝文大道上書法大師賣力揮毫情景，為活動增添濃厚的春節氣息，現場花香、墨香隨風飄揚，洋溢節慶歡欣喜氣。

陳福海也應金門縣書法學會之邀，當場在大酒甕上寫下了「吉祥安康」四字，祝鄉親心的一年都能夠吉祥安康，參議張瑞心也在酒甕上揮毫，留下對龍年的祝福。

徐心富說，林務所每年舉辦的酒甕大道揮毫，已經是學會的年度大事，書法老師不僅賣力揮毫，更是絞盡腦汁讓每年的酒甕能有新的亮點，期望持續推廣書法藝術，成為金門文化亮點。

陳福海在致詞時表示，感謝林務所同仁在農曆年前特別精心籌備這麼豐富的市集活動，讓鄉親能在舒適的環境下盡情採購各式年節花卉，還特別準備了充氣城堡、氣球表演等，提供地區兒童及家長一個假日遊憩的好選擇，在此預祝鄉親能有一個豐富且充實的新春連假，並祝福身體健康，闔府平安。