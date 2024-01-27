高雄「冬日遊樂園」遊具限定半小時一場次 民眾轟沒誠意

高雄愛河灣停靠2隻黃色小鴨吸引人潮，觀光局今年搭配燈節活動，在碼頭打造「冬日遊樂園」，主打大型球池與多種氣墊樂園，均為免費；但不少民眾批評遊樂園每半小時為一場次，每場發放票券，但排隊人潮太多，一張票幾乎只能玩一項設施，就要重新領票，認為誠意不夠；觀光局回應，分場次才能讓每位孩童都能玩到。

有民眾抱怨，高雄輕軌在假日活動期間中午12點起，不停靠緊鄰活動會場的C10光榮碼頭站，直到營運結束，民眾須從捷運中央公園步行15分鐘才能到會場，對長者、幼童或行動困難者相當不便；也有民眾說，遊樂園讓民眾排隊免費領票，半小時為一場次，每次領票只能玩25分鐘，許多人光排隊時間就不夠，孩子無法玩得盡興。

依樂園規定，民眾需親自帶著孩子領遊園券，無法代排隊，再依券上時間前往想玩的設施，一張票可玩機械式遊具3種、氣墊式2種，共5種；但有民眾抱怨，事前根本不知道需領票，等到領到票時，場次已經要等到1小時之後，且人潮太多，一場次幾乎只能玩一種，痛批官方宣傳不佳，根本誠意不夠。

觀光局副局長劉秀英回應，考量不影響每位旅客帶孩童都能參與樂園的權益，才會訂出每半小時為一場次，而每項設施限時約3至15分鐘，基本上一張票都能可順利玩到5種設施，但因現場人潮眾多，票券發送快速，難免會有人要等到較晚場次，希望大眾體諒。