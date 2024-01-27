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鎖定竹科高消費力 屏東縣府到竹北力推在地農特產

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
屏東縣府率農特產代表團到遠百竹北辦展銷會，邀請新竹民眾一同前來品嘗。記者巫鴻瑋／攝影
屏東縣府率農特產代表團到遠百竹北辦展銷會，邀請新竹民眾一同前來品嘗。記者巫鴻瑋／攝影

新竹地區因竹科創造出大量高收入居民，就連屏東縣府都看上這股竹科消費力，力推屏東當季在地最新鮮的蓮霧及蜜棗等農產在遠百竹北辦展銷會，希望能用最高品質的農特產滿足新竹人需求，更歡迎竹科人過年返鄉能帶著「屏東好物」回家過年當伴手禮。

屏東縣府農業處長鄭永裕表示，他出生在苗栗，求學期間也在新竹，對竹苗非常熟悉，因此當初一直想回到家鄉推廣屏東的農特產品，尤其近年竹科發展迅速，新竹人的高消費力有目共睹，屏東縣府特別為新竹人準備最高檔精緻的屏東在地農特產，希望邀請新竹民眾來一同品嘗。

屏東縣府選在27、28日在遠百竹北8樓舉辦「屏東好物」展售會，其中最具有代表性的就是蓮霧及蜜棗，這次還特地邀請獲得2024年屏東縣優質蓮霧蜜棗評鑑的得獎農民，前來銷售最高檔的蓮霧禮盒，讓準備在過年期間返鄉的竹科朋友，不用傷腦筋採買，直接到遠百竹北就能訂購。

展銷會上，不僅能買到有生產追溯、產銷履歷、有機驗證的蓮霧、蜜棗，還有屏東特有的木瓜、可可、玫瑰、生鮮、牛蒡等農畜產品，特別是屏東自產的可可果製作的巧克力、香檬都非常具有特色，現場還能品嘗到來自大武山的咖啡，以及屏東知名的東寶黑豬肉、長安製麵等特產。

屏東縣府表示，活動期間現場不僅提供免費試吃，如蓮霧、蜜棗、畜產品等，此外只要在活動現場購買農特產品滿3千元以上，就可攜帶所購買的集點卡到屏東縣政府服務台，兌換屏東專屬月曆，還能參加抽獎活動。

屏東縣府看準竹科高消費力，選在遠百竹北舉辦展銷活動。記者巫鴻瑋／攝影
屏東縣府看準竹科高消費力，選在遠百竹北舉辦展銷活動。記者巫鴻瑋／攝影
屏東超巨大水蜜桃蓮霧，比常見的子彈蓮霧還大上1倍以上。記者巫鴻瑋／攝影
屏東超巨大水蜜桃蓮霧，比常見的子彈蓮霧還大上1倍以上。記者巫鴻瑋／攝影
來自屏東生產的可可果製作出台灣在地專屬的巧克力口味，濃郁花果香讓人回味無窮。記者巫鴻瑋／攝影
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屏東縣政府 新竹 蓮霧

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