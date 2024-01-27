推廣美濃生態旅遊 高市府打造湧泉文化路徑

高雄市客委會主辦的「美濃文化生態散步策工程」今天開工。全案投入4000萬元，以美濃特色的「湧泉」為主題，以美濃客運站為出發點，建置南北向散步路徑串聯至美濃文創中心。

動土典禮上午在美濃雙峰公園舉行，在熱鬧的客家八音樂曲聲中，及穿著傳統藍衫禮賓生引導下，高雄市副市長羅達生帶領社區民眾及客家鄉親，逾百人上香祭拜祈求工程順利。

高雄市政府客家事務委員會新聞稿表示，瀰濃（美濃原名）文化聚落因早期開墾關係，家族土地大都以美濃溪畔至美濃山下呈南北走向，老街則是東西走向，大部分夥房也多座北朝南面向老街。整個瀰濃文化聚落有很多景點，但缺乏空間串聯以及良好導引措施。

此外「湧泉」為美濃特色之一，全案即以此為主題，以美濃客運站為出發點，建置一條南北向散步路徑串聯至美濃文創中心，讓遊客下車後可舒適散步至老街，探訪古蹟、夥房及品嚐在地美食。在高雄市客委會爭取下，獲得中央國土管理署城鎮風貌補助新台幣3120萬元、市府自籌880萬元，總計畫金額4000萬元。

客委會綜合規劃組表示，工程包括進行美濃農會超市空地綠化、美濃客運站、美濃國小停車棚及菸仕物所的三口湧泉文化造景，以及消防局側邊通往開庄廣場的書香小徑等環境改造工程，預計今年11月底完工，有計畫將文化置入步行環境，也提升社區居民生活品質。

羅達生表示，美濃文化散步策是市府在美濃建設中很重要工程，結合湧泉特色、客家文化、綠色生態，將7個節點串聯，長度約8公里，期待為地方帶來觀光經濟效益；隨工程開展，如何改善交通便利問題，還有很大進步空間，感謝客家鄉親和所有議員支持，希望大家一起努力，共同營造具特色與活力的客庄環境，帶動地方繁榮。