春節送暖歲末關懷 屏縣佛教會發放紅包物資助弱勢家戶
屏東縣府每年結合全縣各佛寺、寺廟及企業家舉辦「春節送暖．歲末關懷」活動，發放給全縣低收入戶紅包一千元及物資，今天上午在萬巒鄉的三村集會所及枋寮鄉老人文康中心登場，屏東縣佛教會理事長、萬法寺住持釋見引及縣府社會處副處長徐紫雲均到場關懷，讓弱勢家戶感受來自社會各階層的溫暖。
屏東縣佛教會理事長釋見引法師表示，社會角落有許多需要被幫助的人，因此連續五年響應屏縣府歲末關懷活動，在農曆春節前發放紅包與物資給弱勢家戶，讓弱勢家戶在春節前感受到佛陀的愛與慈悲。屏東縣政府對於弱勢族群的關懷照顧有加，包含社區關懷據點、弱勢孩童的社會保險等，屏東縣社會處副處長徐紫雲也在現場宣導縣府推出的低收戶教育儲蓄基金、幫助弱勢孩子就學等福利措施，並特別向認助單位萬法寺致贈感謝狀表達感謝之意。
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