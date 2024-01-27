婦人兜售未授權黃色小鴨髮夾 遭場地人員驅離

黃色小鴨重回高雄，今天開始在愛河灣展出，合法黃色小鴨授權商品販賣店已進駐高雄流行音樂中心，吸引粉絲排隊搶購，卻有一名婦人在附近的人群中，以1個50元的價格兜售未授權的黃色小鴨髮夾，場地人員發現後立刻請她離開，婦人對記者說：「有人叫我來這裡賣！」隨即匆匆離去。

黃色小鴨睽違10年回歸高雄，這次市政府安排雙倍驚喜，讓2隻黃色小鴨同時出現在愛河灣，到今天中午1時許，已吸引7萬多人前來參觀，不少民眾拍完黃色小鴨後，會順道去高雄流行音樂中心的珊瑚礁群的販賣店，排隊購買合法黃色小鴨授權商品。也有父母帶小孩在門外看到黃色小鴨公仔一隻要價550元，直呼：「好貴！」就帶孩子離開。

一名女子頭上戴著黃色小鴨髮夾，今天中午在黃色小鴨授權商品販賣店購買紀念品，女子說，她在販賣店內買了黃色小鴨公仔、口罩、紅包袋，不過頭上的髮夾是「在外面路邊買的，不是授權商品！」

記者直擊，就在距離黃色小鴨授權商品販賣店不到100公尺的路邊，一名戴遮陽帽、口罩的婦人，正以1個50元的價格，向民眾兜售未經合法授權的黃色小鴨髮夾，因為價格便宜，吸引許多人圍觀。

婦人邊走邊賣，過程中還左右張望，相當機警。一名場地人員發現婦人在販售未經授權的商品，立刻上前請她離開高雄流行音樂中心。場地人員說，如果發現有人販售未經授權的黃色小鴨商品，就會進行驅離，警方也會協助。