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五星級市集旁的公園樹木長香菇！高雄議員批像城市荒涼角落

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高市議員白喬茵會勘龍華市場旁的忠言公園，小朋友驚呼，樹木竟長香菇！圖／翻攝自白喬茵臉書
高市議員白喬茵會勘龍華市場旁的忠言公園，小朋友驚呼，樹木竟長香菇！圖／翻攝自白喬茵臉書

高雄市陳其邁補選上任後積極蓋特色公園拚政績，龐大的維護經費讓民代憂心，國民黨市議員陳玫娟、白喬茵更發現，市府斥鉅資將龍華市場改造成五星級市場，旁邊的小公園卻有如「城市荒涼角落」，批市府一個小公園講那麼多次都不見改善，工務局道工處長林志東表示會盡速會勘改善。

高雄有834處公園綠地，市長陳其邁上任後斥資近7.5億完成29座，計畫4年內再增加100多座，但先前議員即反映，市府重改造、輕維修，新式公園維修成本比傳統高出4倍，財政恐不堪負荷。近日更發現，有些小型公園遭漠視，位在城市蛋黃區，卻像荒涼的角落。

白喬茵審查工務部門預算時表示，特色公園是大家看得見的政績亮點，但楠梓右昌森林公園去年10月才風光開幕，短短幾天遊具就損壞封園，有些遊具甚至需要耗時，從國外引進，維管令人擔心。

另市府能砸千萬改造博愛扶輪公園，相對地左營區忠言公園不僅地磚凹凸不平，且環境髒亂，數月前她因小孩發燒，帶著前往會勘，孩子竟對她說，「媽媽，樹都長香菇了」！

她說，忠言公園占地0.17公頃，但緊鄰被評選為五星市集的龍華市場旁，在市府用心打造的五星市集旁竟有個破破爛爛的公園，市府對老舊公園顯然疏於照顧。同黨議員陳玫娟說，她也會勘過好幾次忠言公園，到現在無法完全改善，「實在是奇蹟，是否愈小的公園愈難做」？

「每次講一點，就改一點，市府像是在應付交差」，陳玫娟說，一個小公園經好多位議員關切還無法做好，要求改善工程應一次到位。代理公園處長的道工處長林志東表示，會盡快再辦會勘解決。

高市議員白喬茵（右）指蛋黃區龍華市場旁的小型忠言公園，竟被忽視，如城市的荒涼角落。記者王昭月／翻攝
高市議員白喬茵（右）指蛋黃區龍華市場旁的小型忠言公園，竟被忽視，如城市的荒涼角落。記者王昭月／翻攝
高市議員陳玫娟指自己也會勘過忠言公園幾次，結果講一點做一點，不能一次到位。記者王昭月／翻攝
高市議員陳玫娟指自己也會勘過忠言公園幾次，結果講一點做一點，不能一次到位。記者王昭月／翻攝

白喬茵 陳其邁 高雄市

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