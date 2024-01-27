五星級市集旁的公園樹木長香菇！高雄議員批像城市荒涼角落

高雄市長陳其邁補選上任後積極蓋特色公園拚政績，龐大的維護經費讓民代憂心，國民黨市議員陳玫娟、白喬茵更發現，市府斥鉅資將龍華市場改造成五星級市場，旁邊的小公園卻有如「城市荒涼角落」，批市府一個小公園講那麼多次都不見改善，工務局道工處長林志東表示會盡速會勘改善。

高雄有834處公園綠地，市長陳其邁上任後斥資近7.5億完成29座，計畫4年內再增加100多座，但先前議員即反映，市府重改造、輕維修，新式公園維修成本比傳統高出4倍，財政恐不堪負荷。近日更發現，有些小型公園遭漠視，位在城市蛋黃區，卻像荒涼的角落。

白喬茵審查工務部門預算時表示，特色公園是大家看得見的政績亮點，但楠梓右昌森林公園去年10月才風光開幕，短短幾天遊具就損壞封園，有些遊具甚至需要耗時，從國外引進，維管令人擔心。

另市府能砸千萬改造博愛扶輪公園，相對地左營區忠言公園不僅地磚凹凸不平，且環境髒亂，數月前她因小孩發燒，帶著前往會勘，孩子竟對她說，「媽媽，樹都長香菇了」！

她說，忠言公園占地0.17公頃，但緊鄰被評選為五星市集的龍華市場旁，在市府用心打造的五星市集旁竟有個破破爛爛的公園，市府對老舊公園顯然疏於照顧。同黨議員陳玫娟說，她也會勘過好幾次忠言公園，到現在無法完全改善，「實在是奇蹟，是否愈小的公園愈難做」？