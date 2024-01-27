旗山老街 擬砸6000萬蓋停車場

高雄旗山老街一年吸引600萬人潮，停車問題卻一直未解決，市長陳其邁昨前往視察，指將編列6000萬增建停車場，另向文化部爭取7700萬預算整建旗山火車站附近角樓等街廓，串聯武德殿周遭風景區及旗山糖廠等景點，再造旗山榮景。

高雄旗山老街勇奪交通部觀光署全國最受歡迎老街，緊臨老街的旗山火車站歷史超過百年，曾入選全國13處管理維護評鑑文資場域，假日遊客絡繹不絕，但停車問題一直無法解決，限縮當地發展。

高雄市長陳其邁昨由立委、議員等民代及旗山形象商圈促進會理事長吳月鳳、旗山天后宮主委葉冠億等人陪同會勘，他指旗山是香蕉王國，串聯高雄東九區觀光，不管對城區或山區的發展都是重要樞紐。市府今年會編列6千萬在河堤行水區增建停車位，解決旗山停車問題。另爭取文化部補助7700萬修復旗山車站前角樓及亭仔腳石拱圈，完善老街整體街景及交通機能。

農曆春節即將到來，因應大批觀光人潮，高市交通局指除現有的6處停車場可供498格停車位，今年會再增4處停車場，提供118格位，加上水利署提供60格，共計供給676格停車位。另市府計畫今年中下旬啟動高灘地停車場越堤道路工程，預請明年6月完工啟用，屆時可再增40格大客車停車位，提高交通便利性。