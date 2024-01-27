旗山老街 擬砸6000萬蓋停車場

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄報導

高雄旗山老街一年吸引600萬人潮，停車問題卻一直未解決，市長陳其邁昨前往視察，指將編列6000萬增建停車場，另向文化部爭取7700萬預算整建旗山火車站附近角樓等街廓，串聯武德殿周遭風景區及旗山糖廠等景點，再造旗山榮景。

高雄旗山老街勇奪交通部觀光署全國最受歡迎老街，緊臨老街的旗山火車站歷史超過百年，曾入選全國13處管理維護評鑑文資場域，假日遊客絡繹不絕，但停車問題一直無法解決，限縮當地發展。

高雄市長陳其邁昨由立委、議員等民代及旗山形象商圈促進會理事長吳月鳳、旗山天后宮主委葉冠億等人陪同會勘，他指旗山是香蕉王國，串聯高雄東九區觀光，不管對城區或山區的發展都是重要樞紐。市府今年會編列6千萬在河堤行水區增建停車位，解決旗山停車問題。另爭取文化部補助7700萬修復旗山車站前角樓及亭仔腳石拱圈，完善老街整體街景及交通機能。

農曆春節即將到來，因應大批觀光人潮，高市交通局指除現有的6處停車場可供498格停車位，今年會再增4處停車場，提供118格位，加上水利署提供60格，共計供給676格停車位。另市府計畫今年中下旬啟動高灘地停車場越堤道路工程，預請明年6月完工啟用，屆時可再增40格大客車停車位，提高交通便利性。

老街 車位 停車場

延伸閱讀

旗山老街年吸逾6百萬人遊 高市府推再造先解決停車問題

高雄第四艘電力渡輪「雄棧1號」啟用 陳其邁：造潛艇公司打造的渡輪

新北1歲嬰之死 綠酸侯友宜「加倍奉還」呢？藍：高雄出事也沒怪陳其邁

高雄市議會6天流會10次 陳其邁：尋找解決的方案

相關新聞

桃源賞櫻潮 路差、頻塞車惹怨

高雄桃源區櫻花季賞櫻人潮大量湧入，但議員高忠德指，寶山聯絡道路況差，不僅塞車且車禍頻傳，一周就有18件，長達20公里的路...

高雄自由橋增為5線道 施工期4個月

位處高雄三民、左營、鼓山3區交界的自由橋，近年因橋梁兩旁的龍德新路開通、大順路輕軌完工，車潮倍增，原有橋寬已不敷使用，工...

旗山老街 擬砸6000萬蓋停車場

高雄旗山老街一年吸引600萬人潮，停車問題卻一直未解決，市長陳其邁昨前往視察，指將編列6000萬增建停車場，另向文化部爭...

農耕機汙染道路 最高罰6千

正值春耕農忙，屏東縣府環保局近日接獲民眾陳情，農耕機具夾帶泥土汙染路面，造成鄉間道路總有耕耘機掉下泥巴塊，泥土溼滑危及機...

屏東星夜 閃耀國際

屏東縣擁有廣大視野、低光害等條件，成攝影者愛好拍攝取景的熱點，縣府為行銷落山風風景特定區，特邀請全台首位獲得法國巴黎PX...

公路局真貼心！這兩天取消南橫管制 讓遊客開心玩過年

南橫公路自去年11月25日重新開通，梅山口至向陽路段一直保持每周二、四道路管制禁止通行，因應113年度春節7天連假，為使...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。