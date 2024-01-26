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高雄推出龍年風格年貨公車 到三鳳中街辦年貨免煩惱

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高市交通局長張淑娟（前排左一）呼籲民眾搭乘年貨公車到三鳳中街採買，可以省去停車、塞車困擾。記者王勇超／攝影
高市交通局長張淑娟（前排左一）呼籲民眾搭乘年貨公車到三鳳中街採買，可以省去停車、塞車困擾。記者王勇超／攝影

高雄三鳳中街是南部最具代表性的年貨大街，春節即將來臨，高市交通局為鼓勵民眾搭乘公共運輸採買年貨，推出年貨主題公車，車內外布置龍年氣氛主題裝飾、車頭LED顯示「龍年搭公車，辦年貨」，讓民眾在採買年貨同時，也能感受濃厚的年節氣氛。

交通局說，三鳳中街鄰近臺鐵三塊厝站，周邊公車路線有60覺民幹線、69小港幹線、88建國幹線、205中華幹線、218內惟幹線等公車路線行經，搭配現正熱賣的399TPASS通勤月票搭乘公共運輸前往，可以省去停車、塞車困擾。

交通局長張淑娟說，三鳳中街是民眾採買年貨的首選地點，為鼓勵民眾搭公共運輸辦年貨，特別與行經商圈周邊公車業者合作，推出年貨主題公車，期望民眾多多搭乘公車，到三鳳中街辦年貨、過好年。

高雄市民張小姐說，平時常利用399 TPASS月票在高雄市區內趴趴走，今天也是用399 TPASS月票，搭乘88建國幹線到三鳳中街採買年貨，還在三鳳中街參加抽獎活動，很幸運抽到「鴻運大禮包」，非常開心。

交通局表示，即日起自2月29日止，交通局粉絲頁還有「年年有餘加菜趣」活動，只要於活動頁面Tag好友達成指定條件，就有機會抽中最高價值300元的「好禮加菜金」，相關年貨公車系列活動訊息可上交通局網站(http://www.tbkc.gov.tw)及FB臉書粉絲團「高雄市政府交通局-轉動高雄青春夢」查詢。

高雄市今年推出龍年主題裝飾的年貨公車。記者王勇超／攝影
高雄市今年推出龍年主題裝飾的年貨公車。記者王勇超／攝影
高市交通局今天在三鳳中街舉辦「祥獅獻瑞慶新年」記者會，宣布今年推出龍年主題裝飾的年貨公車。記者王勇超／攝影
高市交通局今天在三鳳中街舉辦「祥獅獻瑞慶新年」記者會，宣布今年推出龍年主題裝飾的年貨公車。記者王勇超／攝影
高市交通局今天在三鳳中街舉辦「祥獅獻瑞慶新年」記者會，宣布今年推出龍年主題裝飾的年貨公車。記者王勇超／攝影
高市交通局今天在三鳳中街舉辦「祥獅獻瑞慶新年」記者會，宣布今年推出龍年主題裝飾的年貨公車。記者王勇超／攝影

年貨大街 公車 高雄市

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