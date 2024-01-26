蜜棗蓮霧評鑑甜度爆表13-15度 屏東、高雄果農分別奪魁

農業部高雄區農改場舉辦第14屆「全國蓮霧及棗優質管理果園評鑑」，經過果品初審及果園複審兩階段評分，由屏東縣佳冬鄉農會羅上容、高市大社區農會陳清良分別獲蓮霧、蜜棗冠軍。

高雄農改場長戴順發說，蓮霧、棗評鑑每年吸引超過100組優秀農友參賽，今年度蓮霧33名農友參賽，雖然產地受到去112年夏秋季接連颱風影響，產量略減，但冬季溫度和宜且日照充足，本季蓮霧品質表現優異，不僅果型大、色澤佳，糖度最高達到12.8度。

蜜棗今年有73組參賽，平均果重達5.3兩（200.3克），其中更有9組超過6兩（225克），果型碩大、外表油亮有如青蘋果，顛覆消費者對蜜棗傳統印象，糖度最高達到15.1度。

今年度蓮霧冠軍是佳冬鄉農會輔導羅上容，她的蓮霧果實碩大且外觀精緻亮麗，獲評審一致好評，無論在果品初審或果園複審階段皆是最高分，穩坐冠軍寶座。

優異的品質可歸因於良好田間管理，羅上容蓮霧植株修剪得宜、果園採光良好，每一批次的掛果量不多，讓每串蓮霧都能獲充足養分。為了保護寶貴冠軍蓮霧，她搭建防鳥網室避免鳥類啄食蓮霧，寒流期間透過浸水維持根溫，甚至利用天敵防治，在果園施放草蛉來防治小型害蟲，並通過產銷履歷驗證，可謂產業標竿。

棗子冠軍是高雄市大社區農會輔導的陳清良，從民國90年起兼職栽培棗子逾20年，近年成為全職農夫，歷年曾有7次進入前三名，2018年獲得冠軍，今年再度榮登寶座。陳清良夫婦栽培棗7分地，利用不同品種特性有效錯開產期，同時分散人力需求，參賽的品種為高雄場育成高雄12號珍愛，平均果重達6兩，口感清脆多汁，通過產銷履歷驗證，優質果品受到消費者高度青睞，以宅配為主要銷售管道。