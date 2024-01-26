年貨採買要注意！周春米提醒五大原則

春節將至，屏東縣長周春米今到大賣場，提醒民眾採買年貨注意事項，周春米提醒，年貨採買五大原則，環境乾淨衛生、產品外觀正確、標示完整清楚、適時適量購買、具有優良認證。衛生局也免費提供簡易試劑讓民眾在家測試，確保食材安全。

周春米今到大賣場，現場也有安排幼兒園小朋友與會，過年將至，周春米說，提醒年節採買原則，買得安心，吃得健康，也提供試劑，讓民眾檢驗有無色素、過氧化氫，民眾可以到衛生局請領。

過年期間，衛生局提醒，冰箱不是萬能箱，保存食材三撇步，留意冰箱貯存溫度，冷藏7度或冷凍-18度，常溫類至於陰涼乾燥處，有異味或過期不吃。減少微生物滋生風險，食用前應該徹底加熱。

衛生局長張秀君表示，因應年節，抽驗食品部分大部分都有符合規範，若有發現問題食物會立即處理，年節採買針對肉品、水產品、糖果、餅乾，都會有更多稽查，確保食品安全，讓大家安心過好年。

屏東縣府消保官吳清宜也提醒，遊客在購買年節水果時或路邊水果攤，要特別注意箱子有沒有印電話，可以找得到業者。賣場的糖果都有標產地、價格，磅秤都有符合度量衡規定。